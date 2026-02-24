Realitatea de Arges - Știri de Ultimă Oră
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Trump neagă blocarea negocierilor cu Iranul: „Dialogul continuă fără întrerupere”
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins marți informațiile potrivit cărora negocierile dintre Washington și Teheran ar fi fost suspendate, afirmând că dialogul dintre cele două părți continuă fără întrerupere.
Actualitate
Surprize în echipa României pentru meciul cu Georgia. Gică Hagi a ales formula de start pentru debutul său pe banca „tricolorilor”
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Comisia Europeană cere eliminarea controalelor la frontierele interne în mai multe state din spațiul Schengen
Declarațiile controversate ale Dianei Șoșoacă după incidentul cu drona de la Galați: „NATO și UE vor război în România”
Oana Gheorghiu: Deficiențele din companiile de stat au adus României sancțiuni de aproape 200 de milioane de euro
România semnează un contract record cu Rheinmetall: armament modern și investiții masive în industria de apărare
Sorana Cîrstea, declarații emoționante după Roland Garros: „Rămân recunoscătoare tenisului”
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Reprezentantul SUA la Consiliul de Securitate al ONU: „Suntem alături de România, aliatul nostru. Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”
Oana Țoiu, discurs în plenul Consiliului de Securitate al ONU: „Ignorarea suferinței umane de către Rusia nu contravine doar Cartei ONU, ci ignoră efortul celor care au dorit să ne apropie de pace”
Politica
Caracatița din Transporturi și Aeroporturi: Saadeh Hardan, Felix Rache, Bogdan Mândrescu, George Dorobanțu, Paul Gheorghiu – sifoanele acoperite, regii furturilor și combinatorii contractelor - ANCHETĂ JURNALISTICĂ
Economie
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Sport
Gheorghe Hagi revine pe banca tehnică a naţionalei după 25 de ani. România întâlneşte, astăzi, Georgia la Tbilisi
Actualitate
Ilie Bolojan, surprins la restaurant în compania Adrianei Săftoiu înainte de desemnarea noului premier
Actualitate
Confuzie în jurul negocierilor SUA-Iran. Trump spune că nu există o notificare oficială din partea Teheranului
Actualitate
Franța se alătură eforturilor SUA pentru un acord cu Iranul. Macron vorbește despre o misiune în Strâmtoarea Ormuz
Actualitate
Gică Hagi, mesaj înaintea meciului cu Georgia: „Trebuie să jucăm cu onoare pentru România”
Actualitate
Inițiativă diplomatică a SUA: plan propus de Marco Rubio pentru calmarea conflictului din Orientul Mijlociu
Actualitate
Elev al Școlii de Agenți de Poliție din Cluj, exmatriculat după ce a recunoscut consumul de droguri la DIICOT
Actualitate
Tânăr de 24 de ani, în stare gravă după ce a fost înjunghiat pe o stradă din Brăila. Agresorul, reținut
Actualitate
Un joc periculos s-a terminat la spital. Copil de 12 ani, electrocutat în Gara Târgu-Neamț
Social
Sorana Cîrstea, în centrul atenției după optimile de la Roland Garros. Mesajul primit de româncă înaintea sferturilor de finală
Cum a început, de fapt, Ziua Copilului? Istoria ascunsă a zilei de 1 Iunie și legătura ei neștiută cu San Francisco
Prognoza meteo pentru următoarea săptămână: vara începe cu ploi torențiale și vijelii în aproape toată țara
Sport
Fotbal: Farul Constanța rămâne în Superligă după ce a învins-o pe Chindia la loviturile de departajare
Sorana Cîrstea a vorbit despre retragere după calificarea în sferturile Roland Garros: „Decizia nu s-a schimbat”
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Noi informații despre răniții din Galați după explozia dronei: o femeie și un copil de 14 ani sunt internați
Destinul unui antrenor de wellness: a reușit să învingă cancerul, dar a murit după un ritual de detoxifiere
Arafat, despre moartea copilului din Bacău: „Ar fi putut fi salvat dacă cei din jur știau ce să facă”