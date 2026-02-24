Realitatea de Arges - Știri de Ultimă Oră

Trump neagă blocarea negocierilor cu Iranul: „Dialogul continuă fără întrerupere”

Trump neagă blocarea negocierilor cu Iranul: „Dialogul continuă fără întrerupere”

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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins marți informațiile potrivit cărora negocierile dintre Washington și Teheran ar fi fost suspendate, afirmând că dialogul dintre cele două părți continuă fără întrerupere.

Declarațiile controversate ale Dianei Șoșoacă după incidentul cu drona de la Galați: „NATO și UE vor război în România”

Declarațiile controversate ale Dianei Șoșoacă după incidentul cu drona de la Galați: „NATO și UE vor război în România”

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