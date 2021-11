Președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă, și vicepreședinții Marius Nicolaescu și Adrian Dumitru Bughiu au prezentat astăzi aportul de activitate, la un an de la preluarea mandatului.

„Marea problemă cu care ne-am confruntat de la începutul mandatului a fost problema sănătății populației județului Argeș. Și cu această ocazie transmit respectul nostru pentru toți cei aflați în linia întâi pentru combaterea acestei pandemii, și aici mă refer la managerii spitalelor și personalul medical.

Avem 9 spitale în administrarea Consiliului Județean Argeș, din care 6 sunt spitale COVID. Suntem unicat la nivelul Consiliilor Județene din România, nu mai sunt județene care să aibă un număr atât de mare de spitale în administrare. În acest an, pentru sănătate, am alocat sume care depășesc 180 – 200 de miliarde de lei, o mare parte din sumele suplimentare nefiind prevăzute. Până la sfârșitul anului va trebui să facem noi rectificări pentru că, odată cu creșterea prețurilor la energie, la gaze, curent, spitalele vor trebui bugetate pentru cheltuieli de funcționare, pentru că nu putem lăsa bolnavii în condiții improprii desfășurării actului medical.

În toată construcția a ceea ce înseamnă activitatea Consiliului Județean Argeș, am plecat de la ideea construirii unui buget care să răspunsă nevoilor cetățenilor județului Argeș. Cuvântul de ordine a fost acesta– economii pe toate planurile. Este un prim pas pe care l-am făcut pentru că și în anii următori ne propunem același lucru, reducerea cheltuielilor. Atâta timp cât vom avea mai multe sume duse în investiții, cu atât mai mult se va vedea implicarea noastră în ceea ce înseamnă dezvoltarea județului Argeș.

În toată această perioadă noi am plecat de la ideea că trebuie să reducem drastic cheltuielile în tot ceea ce înseamnă aparatul Consiliului Județean și a instituțiilor subordonate și să creștem bugetul pentru dezvoltare cu 7% mai mult față de anul 2020. Cu acești bani am reușit să asigurăm cofinanțarea și finalizarea mai multor investiții realizate din fonduri europene și PNDL, precum și anumite proiecte de infrastructură din bugetul propriu.

Avem nevoie de 10 milioane de euro pentru cofinanțarea marilor proiecte de dezvoltare și, pentru a avea garanția că îi putem asigura, Consiliul Județean Argeș va contracta un credit bancar. Le mulțumesc aici consilierilor județeni care au aprobat acest demers. Săptămâna viitoare urmează să semnăm contractul.

Nu a fost totul ușor pentru că, tot în zona investițională a județului Argeș, din motive independente de noi, pentru a nu pierde fonduri europene, am fost nevoiți să modificăm anumite obiective, mare parte din ele sunt continuarea perioadei 2016 – 2020. Acest lucru s-a făcut tot prin alocarea unor sume suplimentare de la bugetul Consiliului Județean. Cele mai multe probleme au fost generate fie de constructori, fie de legislație.

De exemplu, la Cetatea Poenari a trebuit să renunțăm la proiectul inițial, să refacem întreaga documentație, să suplimentăm fondurile. La ora aceasta este dat ordinul de începere a lucrărilor către o firmă de specialitate care sperăm să ducă la bun sfârșit proiectul.

De asemenea, a trebuit să reluăm procedurile pentru proiectele Ambulatoriilor de la Spitalul Județean și Spitalul de Pediatrie și, pentru a reduce termenele, licitația va cuprinde proiectarea și execuția, ca și în cazul reabilitării Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna”.

După lungi discuții, am reușit să ajungem la înțelegeri amiabile cu cetățenii care au fost puși în posesie pe drumul DJ 503, lim. Jud. Dâmbovița- Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele și acum putem spune că au început lucrările la unul dintre cele mai importante drumuri care s-au făcut vreodată în județul Argeș”- Ion Mînzînă, președintele Consiliului Județean Argeș.

„Vreau să le mulțumesc și colegilor consilieri județeni care au înțeles că promovarea turistică și culturală nu se poate face fără investițiile în infrastructură, și mă refer aici la proiectele pentru Cetatea Poenari sau pentru muzee. Strategia noastră este una simplă, în principiu: vrem performanță mai mare pe bani mai puțini!”- Adrian Dumitru Bughiu, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș.

„Ne concentrăm foarte mult pe proiectele pe fonduri europene și, dacă anul trecut aveam un număr de 12 proiecte, acum avem 13 proiecte, pentru că am atras o finanțare pentru pregătirea documentației pentru DJ 679. Valoarea totală a celor 13 proiecte se ridică la 76,8 milioane de euro, iar contribuția CJ Argeș este de 10,4 milioane de euro.

Avem 5 proiecte în domeniul medical la 3 spitale, două drumuri județene cu o lungime mare, dintre care DJ 503 din Oarja reprezintă proiectul cu cea mai mare investiție din Regiunea Sud Muntenia, în valoare de 22 de milioane de euro.

În privința drumurilor județene, sunt lucrări pe 127,3 kilometri în județ. 67 de kilometri sunt reabilitați pe fonduri europene, 21,3 de kilometri prin PNDL și 39 de kilometri de Regia Autonomă Județeană de Drumuri. Pregătim recepția podurilor de la Ștefănești și Mihăești, iar podul de la Valea Danului va fi reabilitat prin PNDL, cu o valoare de 19 milioane de lei”- Marius Nicolaescu, vicepreședintele Consiliul Județean Argeș.

Autoritățile județene au prezentat ulterior raportul de activitate din primul an de mandat.

Sursa: Realitatea de Arges