Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat, vineri, că se doreşte ca în scurt timp poliţiştii de pe teren să fie dotaţi cu mijloace de înregistrare audio-video.

„(…) ne dorim ca într-un timp cât mai scurt (…) să ajungem şi la o finalizare concretă, în sensul în care încă de anul trecut din noiembrie, de la toate problemele pe care le-au avut unii poliţişti de-ai noştri în judeţul Vâlcea, judeţul Prahova, au fost înregistrate acţiuni şi dosare de ultraj, inclusiv în perioada stării de urgenţă, să dotăm poliţiştii din stradă cu mijloace de înregistrare audio-video, astfel încât contactul cu cetăţeanul, contactul cu un suspect, un potenţial infractor să poată fi documentat oficial, eficient prin aceste mijloace de înregistrare (…) această cameră de corp purtată de poliţist într-un final va responsabiliza şi cetăţeanul şi poliţistul, astfel încât să nu mai existe dubii, discuţii, analize, dezbateri televizate”- Marcel Vela

Secretarul de stat în MAI Bogdan Despescu a precizat că valoarea sistemelor ce urmează a fi achiziţionate se ridică la aproximativ 18 milioane lei.

„Poliţia Română a semnat contractul pentru achiziţia a 12.000 de sisteme portabile. Finanţarea pentru această achiziţie este asigurată încă de la aprobarea bugetului de către Guvernul României, la propunerea ministrului Afacerilor Interne.

Am pornit în acest demers de îmbunătăţire a dotării de la o analiză pe care am realizat-o la sfârşitul anului trecut. Am evaluat fiecare incident, fiecare caz în parte, am făcut o paralelă cu autorităţile din alte state şi am ajuns a concluzia că e nevoie de foarte multă dotare, printre care şi aceste dispozitive”, a declarat Bogdan Despescu.

Dispozitivele vor avea un regim foarte strict de respectare a normelor de protecţie a datelor cu caracter personal şi vor fi stabilite proceduri pentru stocarea datelor, astfel încât ele să fie puse la dispoziţie ulterior.

Sursa: Realitatea de Arges