A. Alexandrescu – Mi-ați spus așa: Că pe lista din echipa dvs au fost introduși și oameni care de fapt nu lucrau la dvs, lucrau la alte instituții.

Angajată Romprest – Am avut de-a lungul timpului oameni care veneau și semnau condica de prezență la noi…

A. Alexandrescu – Dar de fapt nu lucrau cu dvs.

Angajată Romprest – Și plecau imediat la sediul central al PSD-ului.

A. Alexandrescu – Deci erau agajați la Romprest…

Angajată Romprest – Erau angajați la Romprest, ei nu făceau nimic…

A. Alexandrescu – Semnau condica la dvs. Luau banii de la dvs, dar făceau munca la PSD.

Angajată Romprest – Semnau condica la Romprest. Luau banii de la noi. Făceau munca la sediul central de pe Kiseleff al PSD.

A. Alexandrescu – Dar i-ați întrebat vreodată cum au ajuns să facă asta? Cine i-a trimis să facă acest lucru?

Angajată Romprest – Conducerea. Conducerea noastră. Și vreau să spun că odată cu diminuarea efectivului, cu plecarea oamenilor, eu am ajuns efectiv în imposibilitatea de a mă achita de sarcinile pe care noi trebuie să…

A. Alexandrescu – Ați ridicat această problemă conducerii? Le-ați spus că nu puteți să acoperiți toate străzile respective? Ce v-au spus?

Angajată Romprest – Da, le-am spus. Ba mai mult decât atât, mi-am permis să le spun că efectivul de oameni care trebuie repartizat pe punct de apel trebuie să fie direct proporțional cu numărul străzilor și cu perimetrul pe care îl au în lucru. Este o logică elementară. N-ai cum să dai 8 oameni pe o zonă atât de mare.

A. Alexandrescu – Și ce v-au spus?

Angajată Romprest – Am pus față în față situația. Am spus nu este normal ca pe o zonă atât de mare să-mi dai un efectiv atât de mic în raport cu altele… Că sunt și puncte de apel, altele, mai mici, poate o treime din cât este al nostru, și acolo sunt efective mai mari. Și știți ce mi-au răspuns? Da, dar tu știi cine stă acolo? Spre exemplu, în punctul ăla?

A. Alexandrescu – Și cine stătea acolo?

Angajată Romprest – Dracea. Eu nu știam cine era acest Dracea.

A. Alexandrescu – Deci la domnul Dracea se dădeau mai mulți muncitori…, lucrători care să facă curățenie, decât în zonele unde plătesc…

Angajată Romprest – Eu nu știam cine este domnul Dracea… Nu avem noi de unde să știm. Că pe mine dacă mă întrebați cum îi cheamă pe oamenii din subordine, șefii care sunt direct… așa. Dar pe cei care umplu sediile de la Poligrafiei nu avem de unde să-i cunoaștem pe aceia… Și eu am spus: păi cine e Dracea? Păi e acționar. La care eu am dat replica: Bine, bine, dar eu cred că e mult mai important să ținem cont de faptul că pe acea zonă centrală unde lucrez eu sunt instituțiile cele mai importante ale statului, âncepând de la Guvernul României, ambasade, ministere, și, de ce nu, primărița noastră.

A. Alexandrescu – Văd că o simpatizați pe doamna Clotilde Armand?

Angajată Romprest – O simpatizez, o cunosc pe doamna primăriță înainte de a deveni primar…

A. Alexandrescu – Cum ați cunoscut-o?

Angajată Romprest – Păi dacă eu dacă lucrez pe străzile respective…

A. Alexandrescu – V-ați întâlnit cu ea pe stradă…

Angajată Romprest – Mă întâlneam cu dumneaei pe străzi.

A. Alexandrescu – Doamna Florina, eu am intrat în posesia unor documente de la Primăria Sectorului 1 legat de programul pe care trebuie să-l execute angajații de la Romprest pe străzile din Sectorul 1. Și aș vrea să vă uitați la ele să-mi spuneți dacă sunt reale și dacă aceste lucrări se efectuează. Acesta este programul pe o singură zonă… Domnii de la Romprest declară niște lucrări.. O întreb pe doamna Florina cât din aceste lucrări sunt realizate în realitate.

Haideți să ne uităm. Avem aici Bulevardul Aviatorilor. Aici scrie așa: Măturat manual trotuare de luni până sămbătă… Se întâmplă acest lucru?

Angajată Romprest – Manual?

A. Alexandrescu – Da.

Angajată Romprest – Nu. Manual, pe Aviatorilor, noi facem doar întreținere. Da…

A. Alexandrescu – Adică ce înseamnă întreținere?

Angajată Romprest – Întreținere înseamnă vidanjarea coșurilor…

A. Alexandrescu – Adică curățați gunoiul din coșuri…

Angajată Romprest – Și dacă se găsește ceva la vedere accidental..

A. Alexandrescu – Deci nu se mătură cum trebuie…

Angajată Romprest – Nu.

A. Alexandrescu – Aleea Modrogan?

Angajată Romprest – Nu. Nu avem de luni până sâmbătă. Nu se mătură în fiecare zi. Parisul nu se mătură în fiecare zi, la schimbul 1. Noi facem întreținere.

A. Alexandrescu – Avem aici: Londra, Varșovia…

Angajată Romprest – Nu, doar întreținere.

A. Alexandrescu – Deci în niciun caz nu se mătură așa cum scrie în această fișă.

Angajată Romprest – Nu, nu.

A. Alexandrescu – Repet. Aceste fișe sunt depuse de cei de la romprest la prim sect 1 pentru decontarea acestor lucrări, carev iată ce se întâmplă cu ele… haideți să mergem mai departe.

Angajată Romprest – Dar și muncitorii vă pot confirma că ei nu mătură străzile respective.. ei știu ..în punctul de apel sunt scrise străzile pe care merg în fiecare zi, strada Roma, facem întreținere…

A. Alexandrescu – Deci nu măturat.

Angajată Romprest – Nu, noi la schimbul 1 nu facem

A. Alexandrescu – Uitați-vă dvs pe listă și spuneți-mi ce se face și ce nu.

Angajată Romprest – Asta nu se face, asta nu se face, asta da, de 3 ori pe săptămână,…

A. Alexandrescu – Deci, doamna Florina, pe scurt, ca să nu lungim discuția, aceste fișe sunt depuse la Primăria Sectorului 1.

Angajată Romprest – Deci, ce mă surprinde aici, dacă aș da acum un telefon unui muncitor, … că muncitorii sunt intsruiți.. străzile din acest sectror … sunt de două ori pe săptămână..

A. Alexandrescu – Deci în niciun caz în fiecare zi, așa cum scrie aici, deci conlcuzia este foarte clară.., această fișă depusă la primărie de Romprest… lucrările care apar în aceste fișe nu sunt reale.

Dumneavoastră aveți cunoștință cu ce declară Romprest la Primăria Sectorulu i1 și ce se realizează în realitate?

Angajată Romprest – Noi nu avem programul acela pe care îl aveți la dvs.

A. Alexandrescu – Ăsta e depus oficial.

Angajată Romprest – este depus oficial, dar noi lucrăm de pe alt program

A. Alexandrescu – Deci există și la condică și la pontaje două situații paralele.

Angajată Romprest – Deci nu avem parisul, londra, ..

A. Alexandrescu – deci dvs aveți de fapt o listă reală, iar la primărie este depusă o listă falsă

Angajată Romprest – Da

A. Alexandrescu – Spuneați mai devreme că o simpatizați pe doamna clotilde armand

Angajată Romprest – Eu o cunosc înainte de a deveni primar

A. Alexandrescu – Ați cunoscut-o pe stradă

Angajată Romprest – Păi dacă eu aveam oamenii pe străzile .. pe strada dumneai.. și am întâlnit-o în timp ce își îngrijea gazonul .. o văzusemm la tv, ne întâlneam cu dumneai pe stradă și am rămas impresionată cu câtă dragoste își îngrijea curtea

A. Alexandrescu – Doamna Florina, înainte să începem interviul, dvs mi-ați povestit că șefii dvs s-au supărat pentru că ați făcut o poză cu doamna Clotilde

Angajată Romprest – Da, având în vedere că ..

A. Alexandrescu – Haideți să povestim cum s-a întâmplat

Angajată Romprest – Da, da.

S-a întâmplat în iarnă când Romprestul a mai făcut o acțiune ca și acum, a lăsat gunoaiele pe străzi…

Era într-o sâmbătă ploioasă, eram pe strada doamnei Clotilde, și trecea mașina Romprestului, autoutilitara, trecea pe lângă munții de gunoi, eu eram cu echipa.. erau vreo trei oameni în toată zona… și doamna Clotilde le-a făcut semn să oprească, dar șoferii și încărcătorii nu știau cine este doamna .. Și văzând că nu oprește mașina, i-a depășit și i-a blocat. Și ei când au văzut tot nu realizau cine este doamna, și eu când am văzut zic: doamna primar! Doamna primar a întrebat: de ce treceți și nu luați nimic? De ce consumați carburantul degeaba? Și ei, sărăcuții, au spus: dacă așa am primit dispoziție să nu ridicăm nimic!

A. Alexandrescu – ce vă spuseseră șefii, doamnă?

Angajată Romprest – Să nu ridicăm.

A. Alexandrescu – De ce?

dar au trimis pe străzi mașinile ca să consume carburant, pe care desigur îl decontează..

Angajată Romprest – În speranța că poate găsim saci … că nu aveam voie să lăsăm saci inscripționați cu Romprest. Și erau 3 oameni pe toată zona, și vă închipuți câți saci scoteau oamenii aceia ca să poate umbla mașina numai după sacii de Romprest.

Și doamna primar era foarte necăjită și i-a luat pe muncitori și le-a spus : veniți să vedeți pe lângă ce grămadă ați trecut, eu eram în spatele vostru… De ce nu ați ridicat astea? Nu avem voie, doamnă, să ridicăm. Astea sunt dispozițiile. Doamna mi-a mai spus că nu e supărată pe noi, pe angajați, pentru că ne urmărește de foarte mult timp și apreciază modul cum ne facem treaba … Că suntem niște oameni minunați … Și ne-a asigurat că o să înverce să rezolve situația…, a făcut o poză, nu muncitorii , și a pus-o pe Facebook. Am fost atât de mândră că am pus-o pe whatsapp-ul nostru. Eu aveam motiv de bucurie că pe noi ne-a apreciat… Au spus că ne bagă în comisia de disciplină

A. Alexandrescu – De ce, pentru că ați făcut poză cu doamna primar?

Angajată Romprest – Că am făcut poză cu doamna primar.

Eu când am auzit.. când am reîntâlnit-o pe doamna primar am spus că poza cu ea o să-mi aducă necazuri și ea mi-a spus dacă o să am probleme să mă duc să-i spun..

A. Alexandrescu – V-ați dus la doamna Armand și i-ați spus că există aceste lucrări fictive

Angajată Romprest – I-am spus că nu mi s-a mai prelungit contractul, i-am spus.. din cauza pozei.. și din cauza faptului că eu am fost dușmanul de temeut al acestor profitori.. Orice abatere observam că se face, eu o aduceam la cunoștința superiorilor. Numai că acele informări pe care eu le-am adus, ajungeau la Resurse Umane.

A. Alexandrescu – Atunci când au lăsat prima dată gunoaiele pe stradă, ce v-au spus?

Angajată Romprest – Nu ne-au dat explicații. Nu stau de vorbă cu noi, nu ne raspund la telefon, ni se transmite pe grup : Nu ridicați nimic și atâta tot.

A. Alexandrescu – Sunt angajați care nu fac nimic la romprest? Iau doar bani, primesc mașini…?

Angajată Romprest – Sunt angajați cu acte în regulă.

A. Alexandrescu – Dar nu muncesc.

Angajată Romprest – Deci singura categorie de angajați care efectiv își motivează salariul, sunt cei care lucrează în stradă… Acei omanei .. vin de la km, se trezesc la 3 jumatate, vin la servicu, muncesc în frig, în aceste condiții, avem punctul de apel unde nu avem nici curent electric…

A. Alexandrescu – Lucrați ca în epoca de piatră …, în timp ce șefii au sedii de lux, mașini…

Angajată Romprest – Eu nu știu ce salarii au ei, știu cât câștig eu, cât câștigă cei de sub mine… Ca să câștigi trebuie să ai studii. Aici nu contează. Avem muncitori cu bacul.

A. Alexandrescu – Sa știți că nici directorul dvs nu a dovedit că are studii

Angajată Romprest – Noi avem muncitori care au liceul … avem tehnicieni care au până 7-10 clase și au 70-80 de milioane de lei…

A. Alexandrescu – Așa cum este șeful, așa sunt cei care..

Tehnicienii ce fac?

Angajată Romprest – Au mașini de ultimă generație pe care le iau și acasa…

A. Alexandrescu – Cine îi protejează?

Angajată Romprest – Se aduc unii pe alții. Un șef de-al meu se urcă în mașină, trece pe zonă și se uită… Unul dintre ei a spus așa: dacă îl iau pe copilul meu de 5 ani și îi asigur mașină și șofer. A văzut un cos căzut și dă pe stație să se ridice coșul.. Dar nu să organizeze el provcesul de salubrizare… Să-l pui în fața unei hârtii să organizeze munca să vedem cu repratizează oamenii pe stradă…

A. Alexandrescu – Domna Florina, aș vrea să vă întreb, că ați arătat clar că nu se respectă codul muncii, că primăria este indusă în eraoare, că serviciile nu sunt cele plătite. a spus doamna Armand că sunt declarate lucrări care nu sunt efectuate.

Angajată Romprest – Poate o să se supere șefii mei, dar vă rog mergeți și întrebați muncitorii…

A. Alexandrescu – S-ar putea să nu aibă curaj să nu vorbească.

Angajată Romprest – S-ar putea să nu aibă, pentru că doi au vorbit cu presa despre salarii și au fost dați afară

A. Alexandrescu – În timp ce ei au vacanțe de lux, stau în turnuri de fildeș.

Angajată Romprest – Haideți să vă mai spun ce mai fac aceștie: de exemplu, un muncitor are nevoie de o adeverință pentru medicul de familie. noi o solicităm telefonic și acest tehnician face servicul de curierat și vine și o aduce. De exemplu, ceva sfidător, pentru care mulți care au venit pe poziția mea nu au rezistat și au plecat.. erau ierni cu temperaturi scăzute, îți îngheța măduva, și ei spuneau – aștaeptă-mă că vreau să vă adaug niște adeverințe.

Avem echipamente, cand mergi nu-ți mai e frig. dar când ei ne spuneau să așteptăm pe loc că vin ei, eram condamnați să stăm pe loc și era un frig înfiorător.

A. Alexandrescu – Și vă lăsau să așteptați

Angajată Romprest – Și trebuia să așteptăm. Și în momentul când veanea, nu vă vine să credeți, acești așa-ziși tehnicieni … Vă pot confirma foarte mulți șefi de echipă, poate cei care au rămas nu, pentru că le este frică, poate nici eu nu aș fi vorbit, dar vă pot confirma șefi care au plecat, care efectiv nu au mai suportat, și veneau și la punctul de lucru, după ce stăteam nemișcați, înghețați de tot, ei veneau în tricou, la căldură în mașină, și deschideau geamul doar cât să iasă foaia și plecau imediat.

A. Alexandrescu – Doamna Florina, o să reclamați aceste neregului la ITM?

Angajată Romprest – Păi am fost deja la ITM. Pe mine nu mă intereesează la ITM problemele cu hârtiile…

Noi o să aduce la cunoștință..

Noi nu facem acele străzi manual, acele străzi se fac operațiuni de întreținere

A. Alexandrescu – Deci nici pe departe lucrările declarate de romprest la ps1 nu sunt realizate în realitate?

Angajată Romprest – Nu

A. Alexandrescu – Și cu toate astea, romprestul cere și mai mulți bani și șantajează primăria

Angajată Romprest – Și mai mult, și mai mult… eu, la ITM, eu m-am dus pentru a-mi rezolva problema orelor lucrate

A. Alexandrescu – Aveți dovezi?

Angajată Romprest – Am dovezi.

A. Alexandrescu – Ei trebuie să meargă să confrunte condicile cu pontajele lor.

Angajată Romprest – Da… Unul din directorii noștir, care are alte sarcini, când i-am spus lucrurile astea s-a dus la statistician și a spus: băi, eu am dat programul la primărie… De ce nu sunt pontate cum trebuie? Păi așa au spus Resursele umane. Resursele umane care, au apărut niște demiteri pe motiv de neconcordanță între pontaje și condici.. la nivel mare, probabil că ia bani de la noi ca să dea la alții.

A. Alexandrescu – La șefi?

Angajată Romprest – Și avem .. pentru că acele documente eu le-am salvat când au apărut pe internet.., care când au apărut chiar m-am bucurat, crezând c-o să scăpăm de aceste două personaje de la Resurse umane, m-am gândit că o să vină cineva care o să facă pontaje cum trebuie și chiar toată lumea a explodat de bucurie…

A. Alexandrescu – Numai că s-a menținut această practică

Angajată Romprest – Am înțeles de la cineva că ele funcționează încă dar contractele lor nu sunt înregistrate la ITM.

A. Alexandrescu – Contractele cui?

Angajată Romprest – Ale acestor doamne de la resurse care au avut contractele desfăcute …

A. Alexandrescu – Deci ele de fapt au rămas.. doar public s-a spus că le-au dat afară

Angajată Romprest – Au rămas.. nu știu ce au făcut.. au contestat .. la vechea conducere, noua conducere.. nu am informații chiar

A. Alexandrescu – dar practica s-a menținut?

Angajată Romprest – Da, bineînțeles, cum.

A. Alexandrescu – Adică se face în continuare la fel

Angajată Romprest – Se face în continuare la fel, da…. Eu am plătit niște polițe când am spus…, imaginați-vă, să ții în lucru un pensionar de 67 de ani care stă numai în medicale… Și eu la 58 de ani mi-a făcut discriminare…

Eu deja am încercat să-mi găsesc în altă parte.

A. Alexandrescu – Vă mulțumesc, și să ne țineți la curent cu ce se mai întâmplă

Angajată Romprest – Și să știți ce ceea ce vă spun eu sunt de acord să vă declare și alți șefi de echipă care au plecat.

A. Alexandrescu – Vreau să vă spun ceva la final. Vreau să vă spun că am tot respectul pentru munca dvs.