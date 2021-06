Dezvăluiri devastatoarea despre Mafia gunoaielor din sectorul 1, în emisiunea Culisele Statului Paralel. Un om din interiorul companiei Romprest a devoalat, într-un interviu acordat Ancăi Alexandrescu, întregul mecanism prin care angajații sunt umiliți și forțați să muncească pe salarii de mizerie, iar primaria și statul sunt înșelați cu pontaje false, iar sumele din contract nu se justifica! În acest timp, pe banii bucurestenilor. Patronii Romprest stau in sedii de lux, conduc masini de sute de mii de euro, fac vacante exotice si sfideaza pe toata lumea.

A. Alexandrescu De câți ani lucrați la Romprest?

Angajată Romprest: Lucrez la Romprest de aproape 13 ani, după o activitate anterioară de 28 de ani la Uzinele 23 August, acolo unde am învățat ce înseamnă seriozitatea. Odată venită la Romprest (…) m-am lovit de unele lucruri care mi se păreau incredibile și ireale. Am considerat că se încalcă codul muncii cu rea-intenție. Vreau să zic că lucrez la Romprest ca șef de echipă în cadrul departamentului salubrizare și coordonez activitatea de salubrizare în Sectorul 1.

A. Alexandrescu: Mai lucrați sau v-au dat afară?

Angajată Romprest: După 11 ani de activitate, datorită grupelor de muncă, am ieșit mai devreme la pensie, la 58 de ani. Mi s-a propus să mai rămân și am fost de acord. numai că având în vedere că de-a lungul timpului eu am încercat să aduc la cunoștința conducerii anumite aspecte ce făceau obiectul unor abateri…

A. Alexandrescu: De la legislația muncii?

Angajată Romprest: Legislația muncii și acte de disciplină din partea unor care ar fi trebuit să fie un exemplu pentru ceilalți, am căzut în dizgrația lor și…(…) au început să mă șicaneze.. nu mi-au mai făcut contract pe perioadă nedeterminată.

A. Alexandrescu: Îi deranjați că ați ridicat problema că nu se respectă legislația muncii?

Angajată Romprest: Da, nu se respectă legislația muncii și am să vă demonstrez cu condici de prezență..

A. Alexandrescu: Dvs. ați fost șef de echipă, ce face un șef de echipă?

Angajată Romprest: Eu cred că în firma Romprest responsabilitățile celor mai mari revin șefului de echipă.

A. Alexandrescu: Dvs coordonați un număr de oameni care ar trebui, conform unui program, să facă curățenie pe stradă..

Angajată Romprest: Da, conform unui program, care este dat și la Primărie. avem și noi programe de pe care lucrăm

A. Alexandrescu: Câți oameni aveați în echipă, doamnă?

Angajată Romprest: Am avut punctul de lucru din Kiseleff, cel mai mare și cel mai important (…) … am fost și în celelelate puncte de apel, din restul Sectorului 1, aș putea spune în majoritatea, dar cel mai important și cel mai mare este perimetrul punctului de apel Kiseleff, unde eu trebuie să monitorizez, să organizez activitatea personalului direct productiv. E un perimetru cuprins între Arcul de Triumf, Perla și bulevardele Prezan, Mihalache, Titulescu.

A. Alexandrescu: Câte străzi intră în acest perimetru?

Angajată Romprest: Am numărat o dată străzile de pe programe. erau în jur de 87.

A. Alexandrescu: În ce perioade de timp trebuie curățate aceste străzi?

Angajată Romprest: Aceste străzi trebuie salubrizate după un program dat de Primărie, pe care trebuie să-l respectăm, un program pentru care primăria dă bani

A. Alexandrescu: Deci frima Romprest facturează în urma acestui program pe care dvs trebuie să-l respectați, impus de primărie, (…) Câți oameni ați avut în echupă?

Angajată Romprest: Deci de-a lungul timpului.. că am lucrat cel mai mult pe zona aceasta (….) șefii mei direcți au considerat că eu țin mai în mână această zonă… în anii trecuți a pornit cu o echipă de 28 de oameni, uneori chiar și mai mulți.

A. Alexandrescu: În ultimii ani, cum ați ajuns să lucrați?

Angajată Romprest: Păi să vă spun și cum am ajuns să lucrăm cu un efectiv la mai puțin de jumătate, pe același număr de străzi.

A. Alexandrescu: Deci 87 de străzi ar trebui curățate de o echipă de, spuneți dvs, 13-14 oameni? Și mi-ați spus înainte să intrăm în înregistrare că nici măcar acești 13-14 oameni nu sunt toți, că mai sunt în concedii..

Angajată Romprest: Au fost situații când am avut 8 oameni. (…) Iar primăria plătește ca și cum noi am avea efectivul pe care l-am avut odinioară.

A. Alexandrescu: Cât reușiți să salubrizați din aceste 87 de străzi cu 8 oameni?

Angajată Romprest: Eu am în agenda mea… pe care o fac de cu seara, înainte să vin la serviciu, mă uitam seara și mă rugam să-mi vină mâine oamenii la lucru, ca să pot face o repartizare cât de cât.

A. Alexandrescu: Cam cât reușeați să salubrizați din aceste 87 de străzi cu 8 oameni? (…) Romprest când facturează declară că acele străzi au fost salubrizate conform programului?

Angajată Romprest: Normal.

A. Alexandrescu: Deci încasează bani pentru ceva ce de fapt nu s-a executat?

Angajată Romprest: cu un efectiv atât de redus, e lesne.. deci se pot face experimente, să aduceți, nu zic 10, să aduceți 15 oameni să vedeți dacă puteți să reușiți. nu se poate, este imposibil..

A. Alexandrescu: Într-un interval de 12 ore. care este programul dvs? cum lucrați?

Angajată Romprest: La Romprest avem program de 12 cu 36, lucrăm o zi 12 ore, a doua zi suntem liberi, următoarea zi iar… deci, într-o lună picăm să lucrăm în zilele impare – 1,3,5,7. (…) Aș menționa că atunci când am venit la Romprest nu existau aceste condici de prezență, existau niște grafice și fiecare șef de echipă făcea pontajul cum voia el și îl dădea mai departe… Am avut surse conform cărora anumiți șefi de echipă, care marea majoritate erau din aceeași localitate cu muncitorii care veneau în București, făceau pontaje cum voiau ei. Veneau muncitori și-mi spuneau că persoana x a luat același salariu ca și mine și a avut 2 sau 3 absențe nemotivate. Eu am adus la vremea respectivă la cunoștință acest aspect care nu mi se părea corect și nu puteam să-l aduc altcuiva decât doameni Mimi, sora domnului Walter (Florin Walter, fostul acționar majoritar – N.R.). O cheamă Maria Roșu, îi spuneam patroana, (…) era o femeie activă care mereu mergea printre noi și se interesa de absolut orice



A. Alexandrescu: Acum mai merge cineva printre dvs? Din conducere.. mai vine? Îi mai știți pe șefi? Cu siguranță pe domnul Adimi îl știți …

Angajată Romprest: Eu nu-l cunosc pe domnul adimi, nu cred să-l fi văzut vreodată.

A. Alexandrescu: Dar ce a fost el înainte să fie director?

Angajată Romprest: Lumea zice că a fost șofer. Îmi amintesc când am fost pe zona unde locuia domnl Walter, era dumnealui (Bogdan Adimi – N.R.) cel care îl aștepta pe domnul Walter.

A. Alexandrescu: Actuala conducere vine să vorbească cu muncitorii?

Angajată Romprest: Chiar dacă le dă un telefon, nici nu-ți răspund la telefon, despre ce vorbim?

A. Alexandrescu: Ce salarii aveți la Romprest?

Angajată Romprest: Nici nu vă imaginați cât muncesc acești oameni și în ce condiții. Acești oameni au, eu aș vrea să vă spun netul, 1400 de lei. Nu mai spun că fiecare când a venit aici și-a făcut un credit la bancă, și acest salariu de 1400 de lei este grevat de rata de la banca. Mai ia în mână 8-900 de lei. Au fost situații când nu s-au dat banii, s-au dat în două rate.

A. Alexandrescu: Să ne întoarcem la cum se încalcă legislația muncii la Romprest.. dvs mi-ați spus că țineți aceste condici de prezență și ați constatat …

Angajată Romprest: Așa, vreau să vă spun că Maria Roșu, sora patronului Walter, a hotărât când a văzut că se fac pontaje care nu prea au legătură cu realitatea (…) a dat dispoziție: începând de mîine se vor înființa condicile de prezență. Aceste condici există datorită doamnei Mimi.

A. Alexandrescu: În așa fel încât oamenii să poată fi plătiți corect.. conform muncii și prezenței lor.

Angajată Romprest: Corect. Și să semneze la venire, la plecare. ce era mai sigur decât atât?

A. Alexandrescu: Mi-ați spus mie înainte să intrăm că până la urmă aceste condici nu mai au nicio valoare.

Angajată Romprest: Nu mai au nicio valoare pentru că doamnele de la resurse umane nu mai țin cont de aceste condici. (…) Avem condici în care oamenii semnează o zi da, una nu. A lucrat în zilele impare, să spunem, 1, 3, 5, 7 și așa mai departe. Este evident că până la sfîrșitul lunii oamenii lucrează și sâmbete și duminici, lucrează și sărbători legale .. Paște, Crăciun

A. Alexandrescu: Se lucrează non-stop la dvs?

Angajată Romprest: Nu știu, de când sunt la Romprest, dacă am avut 2 zile libere de Anul Nou.

A. Alexandrescu: Deci ce fac doamnele de la resusrse umane?

Angajată Romprest: Deci în momentul în care aceste condici pe care le semnează muncitorii, alături de noi, la un interval de, să zicem, 10 zile, se strâng și se duc la sediu și pontatoarea notează de pe condici, le vizează într-un anume fel, vede dacă cumva a uitat cineva să semneze.

A. Alexandrescu: Perfect. aveți foaia de pontaj. Ce nu corespunde între condică și foaia de pontaj? care sunt diferențele?

Angajată Romprest: Deci, cu 3-4 zile înainte de luna ce urmează ni se aduc niște grafice în care, dacă vă uitați dvs, …

A. Alexandrescu: Haideți să le explicăm telesecatorilor. În tabel apare dacă ai lucrat zilele impare, în tabel apare că ai lucrat și zile pare care să nu plătească zilele de weekend și sărbătorile.



La o jumătate de an după întocmirea acestor tabele, toți șefii de echipe erau chemați la sediu să semneze pontajele care se refăceu .. pontajele refăcute, falsificate. și aveam și noi drept de semnătură

A. Alexandrescu: Și ați semnat? V-au obligat?

Angajată Romprest: Ne-au chemat să semnăm și, apropos de obligația să semnăm, vă mai spun ce ne-au mai obligat să facem…. și am semnat. Nu erau toți șefii de echipe…

A. Alexandrescu: Dar în momentul în care v-au arătat nu le-ați spus, domne, dar nu corespunde?

Angajată Romprest: Da, că mai sunt printre noi oameni care observă, mulți semnează orice, semnează și sentința când se duc acolo… și am observat și eu și alți șefi de echipă că acele pontaje nu concordă cu realitatea. (…) și i-am atenționat. zic: nu e în ordine, dacă vine?!

A. Alexandrescu: Și ce v-au spus?

Angajată Romprest: Din momentul când am spus nu ne-au mai chemat niciodată și au făcut ei pontajele, fără ca noi…

A. Alexandrescu: Deci nu v-au mai pus să semnați?

Angajată Romprest: Nu.

A. Alexandrescu: în momentul în care le-ați atras atenția că nu corespund datele din condică cu cele din pontaj, nu v-au mai chemat să semnați.

Angajată Romprest: Nu ne-au mai chemat să semnăm

A. Alexandrescu: Deci, practic, sunt niște pontaje false

Angajată Romprest: Sunt pontaje false.. și vreau să spun..

A. Alexandrescu: Dar în urma acestor pontaj se fac facturile către primărie, primăria plătește niște bani?

Angajată Romprest: Vreau să vă spun cum nu reușim să curățăm toate străzile. După ce am adus la cunoștință că nu este normal să fim pontați sâmbete și duminici și sărbători legale ca fiind liberi, pentru că noi am venit la muncă



A. Alexandrescu: Să le explicăm telespectatorilor: ei tăiau sâmbetele și duminicile și sărbătorile legale și puneau zile obișnuite, pentru că, potrivit codului muncii, pentru acele zile special ear trebui să plătească mai mult.

Angajată Romprest: În primul rând să nu le plătească muncitorilor sporurile care li se cuveneau.

A. Alexandrescu: Deci, pe de o parte, muncitorii iau mai puțini bani din cauza acestor pontaje false, statul român încasează mai puține taxe și impozite, iar primăria este mințită



Angajată Romprest: Actele vorbesc, eu vă arăt aici, câți muncitori aveam înainte și câți avem acum. Au auzit și ei că la celelalte firme, chiar și de salubritate, se respectă codul muncii, și ei iau salariul.

(…) Am avut o colegă care s-a angajat în urmă cu 6-7 luni la noi, era o fată cu studii superioare și master, nu a rezistat foarte mult la Romprest pentru că o șicanau, era pe o funcție inferioară față de cei care o șicanau, iar cei care o șicanau nu aveau decât câteva clase, până în 7 așa și îi făceau șicane și fata a observat lucrurl acesta și a observat și neregulile acestea și a plecat la o altă firmă. Tot din aceeași breaslă și vreau să vă spun că aplicându-se codul muncii, ea avea un net de aproape 2 mii de lei, acolo într-o jumătate de lună a luat aproape cât lua pe o lună întreagă aici.