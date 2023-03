Una dintre jucătoarele echipei Dacia Mioveni, Argeș, a ajuns la spital după ce a suferit o accidentare la meciul cu CSM Târgu Jiu, din Cupa României, joi.

Echipa Dacia Mioveni a fost învinsă joi de CSM Târgu Jiu, cu scorul de 26-21.

“O sportivă de la clubul de handbal CS Dacia Mioveni a ajuns la UPU Târgu Jiu în această seară, după ce s-a accidentat în timpul meciului cu CSM Târgu Jiu. Tânăra a fost dusă la CT (CT de cap, torace şi coloană), dar după a refuzat consultul neurologic recomandat de medicii de la UPU. Deoarece s-a accidentat la claviculă (fractură omoplat), aceasta i-a fost imobilizată. De asemenea, tânăra avea şi o fisură la una dintre coaste. In ciuda faptului că medicii i-au recomandat internarea la SJU Târgu Jiu, in Secţia Ortopedie, aceasta a refuzat, notând acest lucru in foaia de observaţie pe care a semnat-o. Pacienta a plecat din UPU alături de membri din stafful echipei de handbal. Internarea i s-a recomandat pentru supraveghere şi monitorizare; pacienta era stabilă hemodinamic”, conform spitalului din Târgu Jiu

Sursa: Realitatea de Arges