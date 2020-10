În această dimineață salvamontiștii argeșeni au fost solicitați pentru căutarea unor turiști rătăciți în Făgăraș.

„Apel 112, două persoane care au nevoie de îndrumare, în Valea lui Stan. Ne spun ca au urcat pieptiș (!) vreo 45 min si nu au văzut niciun marcaj, nu își dau seama pe unde sa o ia. Le zic… dacă ați mers 45 min, nu mai aveați semnal GSM! Nu sunteți unde trebuie! 112 localizează telefonul, si îmi da coordonatele, in sistem decimal. Stați un pic sa le convertesc sexagesimal! Apelantul, un ardelean simpatic, ne lauda răbdarea si profesionalismul, in timp ce introducem numerele. Surpriza! Oamenii se aflau in Valea lui Stan, dar de la troița începuseră sa urce pieptiș, nu o luaseră pe vale!

Ii explic ca trebuie sa coboare fix pe unde a urcat, sa nu încerce sa o taie spre firul Văii, pentru ca intra intr-o zona de abrupt. Il rog sa ne sune când ajunge înapoi in drum, sa știm ca e ok, dar sa caute semnal pentru ca in curba, unde a lăsat mașina, nu va avea. Promite ca așa va face.

După 45 de min, il sun pe Andrei sa il ia pe Dragos si sa dea o fuga cu o coarda si doua hamuri, pt ca e posibil sa aibă probleme…

Intr-un târziu (cam o ora de la alarmare) ma suna Dragoș ca nu i-au găsit, dar se văd urme de coborâre. Dragoș pleacă cu mașina sa le iasă înainte pe Călugărița la finalul traseului, in timp ce Andrei da o fuga pe canion, sa vadă dacă sunt acolo. Ii găsesc, oamenii se duseseră bine-mersi pe canion, sa facă traseul. Le oferă o retragere comodă, cu mașina noastră, mai ales ca începuse sa ploua binișor. Totul s-a terminat cu bine, cei doi si-au făcut planul!

Acuma… dacă apelantul se străduia 5 minute sa găsească semnal, nu mai trimiteam doi oameni care tocmai ieșiseră din tura săptămânală la Cota 2000 Transfăgarășan! Respectul ar trebui să fie reciproc!”

Sursa: Realitatea de Arges