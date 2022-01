Principalele destinatii externe spre care se indreapta romanii raman cele europene

18 euro: Cel mai ieftin bilet de avion cu destinatia finala Napoli, Italia in luna martie

Industria turismului da semne de revenire si acest lucru poate fi observat si prin numarul de zboruri disponibile pentru turistii romani. Daca in anul 2020 companiile aeriene si-au redus cu pana la 80% numarul de zboruri operate din Bucuresti, anul 2022 confirma o mai buna adaptare la schimbarile impuse de pandemie si o revenire treptata la numarul de zboruri pre-pandemic. Acest fapt se traduce automat si prin preturi mai competitive la biletele de avion, luna Ianuarie fiind cunoscuta si ca luna cu cele mai multe promotii la biletele de avion, anunță vola.ro

Conditii mai relaxate pentru calatoriile in Uniunea Europeana

Incepand cu luna februarie cetatenii europeni vor putea calatori in UE cu dovada de vaccinare anti-COVID, de trecere prin boala sau cu un test negativ, fara a fi nevoiti sa se confrunte cu masuri suplimentare de carantina sau de testare. Acest lucru va impulsiona traficul aerian intre statele Europene si va asigura revenirea city break-urilor in planurile de vacanta ale romanilor.

Care sunt cele mai ieftine destinatii europene pentru turistii romani in urmatoarea perioada?

Napoli – cea mai ieftina destinatie pentru biletele de avion cu plecare din Bucuresti

Pretul biletului de avion pentru un zbor Bucuresti – Napoli incepe de la 18 euro in luna martie. Pentru o calatorie in weekend, pretul ajunge la 37 euro pentru zborul dus-intos. Romanii aleg Napoli ca punct de plecare pentru a explora insula Capri si intreaga coasta Amalfitana.

Londra – ramane in continuare cea mai solicitata destinatie de catre romani

Cu una dintre cele mai numeroase comunitati de diaspora, Marea Britanie a fost mereu in fruntea destinatiilor spre care calatoresc romanii. Oficial, in Marea Britanie muncesc si studiaza peste 500.000 de romani, dintre care aproape 150.000 sunt localizati in Londra. De aici si oferta generoasa de zboruri si companii aeriene care asigura conexiuni din Bucuresti si ale orase ale tarii, cu Marea Britanie. Acesta este si motivul pentru care Londra ramane in continuare in topul destinatiilor accesibile pentru romani, un bilet de avion pentru perioada urmatoare incepand de la 20 euro / dus-intors sau 40 euro daca ne raportam exclusiv la o perioada de weekend.

Roma – o destinatie evergreen pentru romanii amatori de city-break-uri

Italia, o alta tara cu o comunitate puternica a diasporei romanesti, ramane in topul destinatiilor cautate de romani pentru diversitatea activitatilor si pentru ca este considerata o destinatie de care nu te poti plictisi. Biletele de avion spre Roma se mentin sub 30 euro indiferent daca optam pentru calatorii in weekend sau in timpul saptamanii

Madrid & Barcelona – de la 34 de euro

Spania este cautata de romanii care vor temperaturi mai blande, zboruri scurte si preturi accesibile. Barcelona ramane o destinatie cautata de turisti pentru combinatia de activitati, gastronomie, shopping, arta si plaja.

Paris – cea mai scumpa dintre capitalele europene cautate de romani

Biletele spre Paris incep de la 44 euro / zborul dus-intors cu o companie low cost si de la 109 euro cu o companie de linie. Indiferent de optiunea de zbor, Parisul este o destinatie extrem de cautata in timpul primaverii.

Pentru ca bugetul ramane cel mai important aspect in luarea unei decizii de calatorie, consultantii în turism au realizat lista destinatiilor unde romanii pot calatori platind mai putin de 50 euro pe zbor. Aceasta include marile capitale precum Londra, Madrid, Roma, Viena Berlin, Bruxelles si Atena, dar si orase turistice precum Koln, Milano, Napoli.

Sursa: Realitatea Travel