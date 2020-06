Prefectura Argeş anunţă că toate cele 6 spitale din Argeş care au devenit unităţi suport COVID-19, sunt eligibile pentru accesarea de fonduri europene în vederea dotării cu aparatură medicală. Printre acestea se numără şi Spitalul Orăşenesc Mioveni cel pentru care, Ministerul Fondurilor Europene a clarificat situaţia.

Ministerul Fondurilor Europene a lansat pe 15 mai 2020 apelul de proiecte “Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19”, cu o alocare de 350 milioane de euro. Este vorba despre un apel de proiecte necompetitiv (primul venit, primul servit), deschis în perioada 15 mai-30 septembrie 2020. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 10 milioane de euro.

Dintre toate spitalele din judeţ se spunea că Spitalul Orăşenesc Mioveni nu ar fi eligibil pentru accesarea de fonduri europene. Prefectul Emanuel Soare a cerut clarificări la Ministerul Fondurilor Europene, în 3 iunie. Răspunsul Direcției Generale Programe Europene Infrastructură Mare, din cadrul ministerului, primit pe 10 iunie, a fost:

“Spitalul Orășenesc Sf Spiridon Mioveni poate avea calitatea de solicitant eligibil, având în vedere faptul că acesta figurează în lista prevăzută în Ordinul Ministrului Sănătății nr 555 din 3 aprilie 2020 (…) În situația expusă de dvs, Secția de Boli Infecțioase a fost înființată la data de 5 aprilie 2020, în corpul existent al unității sanitare. În plus, în lista prevăzută în Ordinul Ministrului Sănătății nr 555 din 3 aprilie 2020, este menționată expres titulatura “Spitalul Orășenesc Sf Spiridon Mioveni- corp vechi. Având în vedere cele de mai sus, considerăm că unitatea sanitară se poate încadra în categoria solicitanților eligibili prevăzuți în ghidul solicitantului aferent Obicetivului Specific (OS) 9.1.”

“Prin tot ceea ce am făcut noi am încercat să arătăm că suntem de bună credință. Instituția Prefectului și-a asumat rolul de coordonare pentru atragerea fondurilor europene de către spitalele COVID. De pe 6 mai am trimis adrese către spitale, prin care i-am informat despre acest apel de proiecte și i-am întrebat despre capacitatea administrativă pe care o au, de a scrie proiecte. Propunerile de proiecte, primite de la spitale, le-am trimis Primăriilor și Consiliului Județean, care au spitale COVID în subordine, în ideea de a-i ajuta să aibă o imagine clară despre nevoile respective. Noi am insistat cu argumente că și Spitalul Orășenesc Mioveni este eligibil, chiar dacă erau niște contradicții în ghid. Este vorba despre un apel de proiecte necompetitiv, primul venit, primul servit, adică dacă scrii bine proiectul, ai șanse să obții finanțarea. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Am susținut întotdeauna că în ghid sunt enumerate spitalele care sunt eligibile pentru această competiție. Acest proiect finanțează echipamente, nu construcții de secții”, a declarat prefectul Emanuel Soare.

Toate cele 6 spitale COVID din județ sunt interesate de acest apel de proiecte. Spitalul Județean de Urgență Pitești a transmis o listă cu echipamente și aparatură medicală în valoare de 5,39 milioane lei, Spitalul de Pedatrie Pitești- de 3,75 milioane lei, Spitalul Municipal Câmpulung- de 75 milioane lei, Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung- de 114.000 lei, Spitalul de Pneumoftiziologie Valea Iașului- de 2,6 milioane lei și Spitalul Orășenesc Mioveni- de 3,6 milioane de lei.

Prin programul POIM “Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19” pot fi achiziționate: ventilatoare mecanice, injectomate, infuzomate sau paturi suplimentare și altă infrastructură de terapie intensivă (suplimentară față de cea existentă), recoltoare/teste extracție și diagnostic SARS-Cov-2, biocide, substanțe pentru decontaminare, combinezoane, viziere de protecție, mănuși de unică folosință, măști de protecție și izolete.