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Sport· 2 min citire
SuperLiga: FK Csikszereda – CFR Cluj, scor 2-3
FK Csikszereda – CFR Cluj / Foto: Facebook | Superliga
Publicat29 aug. 2026, 20:42
Sursărealitatea.net
Stefan Drazic a înscris golul victoriei.
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