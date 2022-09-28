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Robert Glință a fost prezent pe șantierul Bazinului Olimpic din Pitești

Robert Glință a fost prezent pe șantierul Bazinului Olimpic din Pitești

Robert Glință a fost prezent pe șantierul Bazinului Olimpic din Pitești

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 28 sept. 2022, 23:24

alături de Primarul orașului

Sportivul Robert Glință a fost prezent pe șantierul Bazinului Olimpic din Pitești, alături de Primarul Piteștiului, Cristian Gentea.

În prezent se lucrează la finalizarea proiectului. Constructorul a declarat ca la sfârșit de an Bazinul Olimpic va fi gata.

Cu prilejul vizitei campionul de origine piteșteană i- a revăzit și pe foștii săi antrenori din orașul natal.



Sursa: Realitatea de Arges

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