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Liga 1: CFR Cluj-Sepsi OSK 3-0

Liga 1: CFR Cluj-Sepsi OSK 3-0

Liga 1: CFR Cluj-Sepsi OSK 3-0

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 6 oct. 2023, 09:00

CFR Cluj s-a apropiat la doar un punct de liderul FCSB, în timp ce Sepsi OSK a înregistrat al 4-lea eșec consecutiv

CFR Cluj-Sepsi OSK a fost partida ce a reprezentat restanța din etapa a 5-a. Trupa din Gruia s-a impus cu 3-0.

Marcatorii meciului au fost Tachtsidis (41 p.), Camora (70) și Bîrligea (81). În urma acestei dispute, CFR Cluj s-a apropiat la doar un punct de liderul FCSB, în timp ce Sepsi OSK a înregistrat al 4-lea eșec consecutiv.

Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: Ciprian Florin Danşa (Satu Mare), Adrian Popescu (Craiova); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea)
Arbitru video: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitru asistent video: Daniela Constantinescu (Craiova)
Observatori: Aron Huzu (Sibiu) - CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) - LPF

Clasament

1. FCSB 
2. CFR Cluj 
3. Universitatea Craiova 
4. Rapid 
5. Petrolul Ploieşti 
6. Farul Constanţa 
7. FC Hermannstadt 
8. Oţelul Galaţi 
9. FC U Craiova 1948 
10. Universitatea Cluj



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