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Sport· 1 min citire
Liga 1: CFR Cluj-Sepsi OSK 3-0
Liga 1: CFR Cluj-Sepsi OSK 3-0
CFR Cluj s-a apropiat la doar un punct de liderul FCSB, în timp ce Sepsi OSK a înregistrat al 4-lea eșec consecutiv
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