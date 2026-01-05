Inter Milano a revenit în fotoliul de lider al campionatului Italiei

Inter Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, a revenit în fotoliul de lider al campionatului de fotbal al Italiei, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formația Bologna, duminică seara, într-un meci din etapa a 18-a a sezonului.
La primul său meci al anului în fața propriului public, Inter a deschis scorul pe San Siro prin polonezul Piotr Zielenski (39), iar apoi și-a majorat avantajul imediat după pauză (48), prin argentinianul Lautaro Martinez, care a înscris al 10-lea său gol al sezonului în campionat și al 125-lea în Serie A.
Francezul Marcus Thuram a dus scorul la 3-0, în minutul 74, înainte ca oaspeții să reducă din handicap în finalul meciului, prin argentinianul Santiago Castro (83).
În urma acestei victorii Inter Milano a acumulat 39 de puncte și le-a depășit pe AC Milan (38 puncte), care se instalase la conducerea clasamentului după victoria obținută vineri la Cagliari (1-0), și SSC Napoli (37 puncte), învingătoare duminică, la Roma, în partida cu Lazio (2-0).
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News