Guvernul recunoaște oficial că România poate pierde bani din PNRR- ANALIZĂ

Guvernul Bolojan admite oficial că România riscă să rateze ținta 443 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu privire la restructurarea sau listarea a cel puțin trei companii de stat din energie sau transporturi. Termenul asumat de țara noastră este 31 august 2026, iar neîndeplinirea lui afectează direct accesul la fonduri europene și echilibrul bugetar, potrivit unei note de informare semnată de vicepremierul Oana Gheorghiu.

Documentul a fost prezentat în ședința de Guvern de joi, 21 mai, și vizează stadiul proceselor de restructurare pentru cele trei companii propuse Comisiei Europene și anume: Telecomunicații CFR S.A., Tipografica Filaret S.A. și Electrocentrale Grup S.A..

Concret, statul român a propus Comisiei Europene aceste trei companii pentru demonstrarea ireversibilității proceselor de restructurare. Astfel, Guvernul trebuie să arate că măsurile asumate nu sunt doar formale, ci se află într-un stadiu suficient de avansat pentru a confirma respectarea obligațiilor asumate prin PNRR.

Executivul încearcă pe ultima sută de metri să forțeze restructurări și fuziuni în companii strategice

Potrivit notei de informare, în ceea ce privește Telecomunicații CFR S.A., procesul de fuziune prin absorbție cu CNCF CFR S.A. este în grafic. Cu toate acestea, în document se menționează că marja de eroare este minimă, ceea ce înseamnă că orice întârziere pune în pericol respectarea termenului-limită.

Deși se estimează că toate etapele necesare pot fi finalizate până la termenul prevăzut în PNRR, dacă calendarul este respectat cu strictețe Guvernului i s-a recomandat monitorizarea săptămânală a întregului proces.

Dacă la Telecomunicații CFR S.A., lucrurile par să meargă în linie dreaptă, nu același lucru se întâmplă și în cazul Tipografica Filaret S.A., furnizor de servicii suport pentru administrarea și utilizarea infrastructurii feroviare naționale, unde procedurile trebuie accelerate.

Se pare că actualul calendar depășește termenul asumat prin PNRR, iar documentul indică necesitatea unor măsuri urgente de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Astfel, dacă autoritățile nu vor interveni la timp, compania riscă să afecteze angajamentele externe ale României și să vulnerabilizeze ținta PNRR.

Probleme sunt și la Electrocentrale Grup S.A., unde se pare că există un risc juridic legat de gajarea unor acțiuni deținute la Titan Power S.A. În nota de informare este precizat faptul că această situație trebuie clarificată urgent de Ministerul Energiei, pentru a nu afecta procesul de fuziune cu SAPE S.A.

La fel ca și Tipografica Filaret S.A., Electrocentrale Grup riscă să pună în pericol țintele autorităților, iar România poate pierde bani din PNRR dacă autoritățile nu intervin la timp, conform precizărilor făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu în nota de informare.

Vicepremierul își critică propriul Guvern prin formulările din notă

Prin formulările precum:„marjă de eroare: zero”, „orice întârziere compromite ținta”, Oana Gheorghiu își critică propriul Guvern și admite faptul că România riscă să nu îndeplinească la termen o țintă importantă din PNRR și să piardă banii aferenți.

Pierderea fondurilor din PNRR ar avea un impact negativ major asupra economiei românești, deoarece ar genera blocarea marilor proiecte de infrastructură, adâncirea deficitului și pierderea unui motor financiar de dezvoltare.