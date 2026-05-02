Fostul pilot italian Alex Zanardi a decedat la 59 de ani

Fostul pilot italian de Formula 1 Alex Zanardi, care a devenit o figură importantă în sporturile paralimpice după un accident teribil produs în 2001, a murit la vârsta de 59 de ani, a anunțat sâmbătă familia sa, informează AFP.

'Cu profundă tristețe, familia anunță decesul lui Alessandro Zanardi, care a survenit subit vineri seara. Alex a murit în pace, înconjurat de dragostea familiei sale', se arată într-un comunicat emis de fundația Obiettivo3, pe care a fostul pilot a creat-o pentru a promova sportul pentru persoanele cu dizabilități.



Anunțul morții sale, a cărei cauză nu a fost dezvăluită, a stârnit imediat un val de durere în Italia, Alex Zanardi unde devenise un simbol al rezilienței și o figură proeminentă în sporturile paralimpice.



Premierul Giorgia Meloni l-a descris pe Zanardi drept 'un mare campion, un om extraordinar, capabil să transforme fiecare provocare din viață într-o lecție de curaj, forță și demnitate', în timp ce președintele italian Sergio Mattarella a vorbit despre 'un punct de referință care transcende lumea sportului și va rămâne în memoria italienilor'.



'A fost un pionier, o legendă a mișcării paralimpice. Performanțele sale au fost excepționale; au permis altor fani să se intereseze de Jocuri și au arătat lumii că orice era posibil:, a subliniat Comitetul Internațional Paralimpic (IPC).



Federația Internațională de Automobilism (FIA) a adus un omagiu memoriei celui care a devenit 'un simbol al curajului și al determinării'.



Viața lui Alex Zanardi s-a schimbat pentru totdeauna pe 15 septembrie 2001, în timpul unei curse din Campionatul CART, numit acum IndyCar, pe care l-a câștigat în 1997 și 1998. Pe circuitul Lausitzring din Germania, monopostul său, oprit în mijlocul pistei după o piruetă, a fost lovit de un alt pilot care circula cu peste 300 km/h. După un impact teribil, Zanardi, care a concurat în Formula 1 între 1991 și 1994 și din nou în 1999, a avut ambele picioare amputate.



După ce a fost la un pas de moarte, italianul a început apoi o nouă carieră sportivă în paraciclism, disciplină în care a câștigat patru titluri paralimpice: două la Londra în 2012 și alte două la Rio în 2016.



'Fotografia cu Alex Zanardi ținându-și bicicleta deasupra capului după victoria sa la Jocurile de la Londra va rămâne una dintre cele mai frumoase imagini din sport; ne vom aminti de el pentru totdeauna', a adăugat IPC.



În iunie 2020, Alex Zanardi a suferit o leziune craniană foarte gravă într-un accident în timpul unei curse de handcycling în Toscana, când s-a izbit de un camion și a fost supus mai multor intervenții chirurgicale.

AGERPRES