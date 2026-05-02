Reducerea paturilor de spital, în analiză. Șeful CNAS: „Întrebarea nu este dacă, ci cum și unde”

Sursă: realitatea.net

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu-Remus Moldovan, afirmă că analiza necesarului real de paturi de spitalizare continuă este un demers „necesar și inevitabil”, în contextul în care Ministerul Sănătății propune reducerea cu aproximativ 20% a numărului de paturi la nivel național în următorii trei ani, dintre care circa 4.600 chiar în acest an.

Moldovan subliniază că problema nu este dacă trebuie reduse paturile, ci „cum și unde o facem”. El arată că unele spitale își doresc să reducă sute de paturi, în timp ce sistemul actual a încurajat menținerea artificială a unui număr mare de paturi, ceea ce a generat dezechilibre: „scheme de personal supradimensionate în secții neperformante” și deficit în zone cu activitate intensă.

CNAS a cerut caselor de asigurări și direcțiilor de sănătate publică să realizeze o analiză detaliată pentru fiecare spital, astfel încât reducerea să fie corelată cu activitatea reală și cu nevoile populației. Moldovan insistă că obiectivul nu este închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate și direcționarea resurselor către servicii esențiale precum analize, investigații, medicamente și plata gărzilor.



Referindu-se la informațiile apărute despre Institutul Oncologic București, unde pacienți ar fi fost trimiși acasă din lipsă de fonduri, șeful CNAS afirmă că „această afirmație nu reflectă realitatea”. El prezintă datele financiare ale institutului: un stoc de 811.020 lei la 31 martie, un act adițional de 12,27 milioane lei la 1 aprilie, o solicitare de suplimentare la 20 aprilie până la 13,9 milioane lei și un nou act adițional de 12,18 milioane lei aprobat la 29 aprilie. Consumul mediu lunar raportat este de 11,18 milioane lei, ceea ce arată că finanțarea lunii aprilie acoperă necesarul.

„Aceste cifre demonstrează că problema nu este lipsa finanțării în sine, ci modul în care aceasta este gestionată și organizată la nivelul unității”, afirmă Moldovan, adăugând că situații precum cea de la IOB „pot și trebuie evitate”.

Analiza națională a CNAS se bazează pe indicatori obiectivi precum gradul de ocupare, durata medie de spitalizare, numărul de cazuri externate, indicele de complexitate, rata de utilizare a capacității, structura pe specialități, distribuția personalului și eficiența utilizării fondurilor. Moldovan precizează că paturile vizate pentru reducere sunt cele constant neocupate, care „distorsionează” finanțarea.

În același timp, CNAS încurajează spitalele să contracteze paturi de paliație, un domeniu „grav subdimensionat”, cu un deficit estimat la 3.000 de paturi la nivel național.

„În urma acestei analize, vom propune Ministerului Sănătății o repartizare corectă și echilibrată a numărului de paturi contractabile, iar ulterior vom regândi formula de contractare pentru a încuraja activitatea reală și performanța”, a declarat Moldovan. El subliniază că reclasificarea spitalelor, recalcularea tarifelor și adaptarea structurilor organizatorice „nu mai pot aștepta prea mult”.