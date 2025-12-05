Donald Trump a fost onorat cu Premiul FIFA pentru Pace la tragerea la sorți a Mondialului: „E una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele!”

Donald Trump a fost onorat cu Premiul FIFA pentru Pace

Cu doar câteva minute înainte de tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026, președintele SUA, Donald Trump, a primită o distincție inedită. La evenimentul găzduit la Washington, el a fost invitat special și i s-a decernat de către președintele FIFA premiul pentru pace – FIFA Peace Prize.

Este pentru prima dată în istorie când cineva primește această distincție. Organizaţia a motivat decizia prin recunoaşterea contribuţiei lui Trump la promovarea păcii mondiale.

Prezent la ceremonie, el a fost felicitat de președintele FIFA pentru inițiativele sale privind reconcilierea în zone de conflict, inclusiv demersurile pentru pace între Rusia şi Ucraina sau între Israel și Palestina.

După ce a ridicat premiul, Trump a urcat pe scenă şi a vorbit despre semnificaţia momentului şi planurile sale pentru viitor: „Este fantastic, extraordinar, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, este o onoare, una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele.

Am salvat milioane de vieți, în Congo este un exemplu. Faptul că am putut salva oameni din India, Pakistan, că am oprit multe războaie, este extraordinar. Gianni este un om extraordinar, s-au înregistrat recorduri la vânzarea de bilete.

Vreau să îi mulțumesc familiei mele, Melaniei, ești aici, îți mulțumesc foarte mult. Nu am văzut niciodată atât de mult entuziasm. Avem o colaborare bună cu Canada și Mexic. Am lucrat îndeaproape cu aceste două țări, relațiile au fost foarte bune, vreau să le mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc tuturor. Lumea este un loc mai sigur astăzi.”