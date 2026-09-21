Andrei Burcă, înaintea debutului României în Liga Națiunilor: „Putem deschide încă o portiță pentru calificarea la EURO”

Fundașul Andrei Burcă spune că noua campanie a României în Liga Națiunilor poate reprezenta un pas important pentru obiectivul calificării la următorul Campionat European.
Andrei Burcă privește cu ambiție debutul echipei naționale în noua ediție a Ligii Națiunilor și consideră că rezultatele obținute în această competiție pot contribui la parcursul României către viitorul turneu final EURO.
Fundașul naționalei a subliniat că determinarea și atitudinea pozitivă au fost elemente importante în campania care a dus România la EURO 2024. Burcă spune că echipa trebuie să păstreze aceeași mentalitate și să pună pe primul loc rezultatele.
„Tricolorul” consideră că cele șase partide din Liga Națiunilor pot reprezenta o oportunitate suplimentară pentru România în perspectiva calificării la EURO.
Burcă vrea să joace din nou la EURO pentru România
La 33 de ani, Andrei Burcă se gândește deja la posibilitatea de a participa la un nou Campionat European alături de echipa națională.
Fundașul a vorbit despre amintirea participării la EURO 2024 și despre dorința de a îmbrăca din nou tricoul României la un turneu final. El a remarcat și atmosfera creată în jurul naționalei în timpul competiției precedente și speră ca echipa să le ofere din nou motive de bucurie suporterilor.
Pentru Burcă, obiectivul este unul colectiv, iar rezultatele României reprezintă principalul reper al unei campanii reușite.
Patru meciuri pentru România în primele două săptămâni
Startul campaniei din Liga Națiunilor va fi unul aglomerat pentru echipa pregătită de Gheorghe Hagi. România va disputa patru partide în perioada 25 septembrie – 5 octombrie.
Programul „tricolorilor” este următorul:
25 septembrie: Suedia – România, la Strawberry Arena;
28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina, pe Arena Națională, fără spectatori;
2 octombrie: Polonia – România, pe Stadionul Național din Varșovia;
5 octombrie: România – Suedia, pe Arena Națională.
FRF confirmă că naționala s-a reunit la Mogoșoaia pentru pregătirea celor patru partide.
Burcă consideră că ritmul ridicat al meciurilor va reprezenta o provocare atât pentru jucători, cât și pentru stafful tehnic. În opinia sa, echipa trebuie să fie pregătită din punct de vedere fizic și mental pentru această perioadă.
Suedia, primul adversar al României
Prima partidă va fi disputată în deplasare, împotriva Suediei. Andrei Burcă avertizează asupra calității ofensive a adversarului și consideră că România trebuie să acorde o atenție deosebită organizării defensive.
Fundașul a explicat că responsabilitatea defensivă nu aparține exclusiv apărării, ci întregii echipe. În același timp, el a evidențiat importanța respectării cerințelor selecționerului și a obținerii unui rezultat pozitiv.
România – Bosnia se joacă fără spectatori
După deplasarea din Suedia, România va întâlni Bosnia și Herțegovina la București. Meciul se va disputa pe Arena Națională fără spectatori.
Burcă spune că partida nu trebuie tratată drept o revanșă, ci ca un nou joc în care obiectivul este obținerea celor trei puncte. Fundașul regretă absența suporterilor de pe stadion, despre care consideră că ar fi putut avea un rol important în susținerea echipei.
„Trebuie să ne vedem de drumul nostru”, este ideea transmisă de internaționalul român în perspectiva partidei cu Bosnia și Herțegovina.
Experiența îl ajută pe Burcă la echipa națională
Andrei Burcă spune că experiența acumulată în tricoul României l-a ajutat să își schimbe modul în care abordează partidele internaționale.
Fundașul afirmă că emoțiile de dinaintea meciurilor, inclusiv în momentul intonării imnului național, rămân importante, însă odată cu trecerea timpului a devenit mai calm și mai atent la rolul pe care îl are în teren.
Burcă consideră că, pentru un jucător al naționalei, prioritatea trebuie să fie întotdeauna echipa și rezultatele acesteia.
Andrei Burcă joacă în China
Fundașul român evoluează în prezent în China, la Yunnan Yukun, și a vorbit și despre adaptarea la viața departe de România.
Burcă a menționat distanța ca pe una dintre dificultățile acestei experiențe, dar a apreciat infrastructura, tehnologia și disponibilitatea oamenilor de a-i ajuta pe cei veniți din străinătate.