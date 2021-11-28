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Ana Maria Prodan, război total cu Gigi Becali!

Ana Maria Prodan, război total cu Gigi Becali!

Ana Maria Prodan, război total cu Gigi Becali!

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 28 nov. 2021, 19:53

Ana Maria Prodan și Gigi Becali continuă să își arunce săgeți de la distanță

Transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma de la începutul acestui an a distrus legătura dintre impresară și afacerist, după ani la rând de colaborare!

Ana Maria Prodan și Gigi Becali continuă să își arunce săgeți de la distanță, iar de această dată posibilul transfer al lui Ianis Stoica în străinătate a fost cel care a creat din nou tensiune între cei doi. După ce finanțatorul FCSB-ului a anunțat că a primit o propunere în valoare de 7,5 milioane de euro din partea celor de la Arsenal pentru tânărul său atacant, acum, Anamaria Prodan a ținut să îl contrazică pe Becali.

Vezi AICI ce a dezvăluit agenta, care se ocupă de drepturile fotbalistice ale lui Ianis Stoica.

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