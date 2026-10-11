Vremea se răcește brusc. Cod galben de ploi abundente în sudul țării. Ce se întâmplă cu temperaturile în București

Publicat 11 oct. 2026, 11:34 Actualizat 11 oct. 2026, 11:46

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod Galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de luni în sudul țării și o informare care vizează ploi moderate cantitativ, răcirea vremii, intensificări ale vântului și lapoviță sau ninsoare la altitudini mari.

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