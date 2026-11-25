Câmpulung marchează Ziua Națională a României printr-un spectacol de cântece patriotice, momente folclorice, port popular și Hora Unirii.
Municipiul Câmpulung se pregătește să marcheze Ziua Națională a României printr-un eveniment cultural-artistic dedicat tradițiilor și valorilor românești. Locuitorii orașului sunt invitați să participe la un spectacol de cântece patriotice, în cadrul căruia muzica populară, portul tradițional și spiritul românesc vor ocupa un loc central.
Manifestarea este organizată de Casa de Cultură „Tudor Mușatescu” din Câmpulung și face parte din programul activităților dedicate zilei de 1 Decembrie.
Cântece patriotice și momente folclorice la Câmpulung
Spectacolul promite să aducă în fața publicului momente artistice speciale, susținute de grupuri vocale și interpreți care promovează muzica populară și tradițiile românești.
Pe scenă vor urca artiști și tineri cursanți ai instituției organizatoare, alături de invitați din localitățile Muscelului.
Prin cântec și dans popular, participanții vor celebra identitatea națională și valorile care îi unesc pe români.
Portul popular și tradițiile românești, în centrul evenimentului
Pe lângă programul muzical, manifestarea pune în valoare și frumusețea costumului popular românesc.
Portul tradițional, cântecele patriotice și momentele folclorice vor contribui la atmosfera festivă, oferind publicului ocazia de a redescoperi elemente importante ale patrimoniului cultural local.
Evenimentul își propune să aducă împreună generații diferite și să păstreze vie legătura cu tradițiile și istoria României.
Hora Unirii, momentul simbolic al manifestării
Unul dintre momentele speciale ale manifestării este Hora Unirii, simbol al solidarității și unității românilor.
Prin această tradiție, organizatorii îi invită pe cei prezenți să participe la celebrarea Zilei Naționale într-un spirit de comunitate și respect față de valorile românești.
Spectacolul de la Câmpulung se înscrie astfel în seria manifestărilor culturale organizate cu prilejul zilei de 1 Decembrie, oferind comunității locale un prilej de sărbătoare și de apropiere prin muzică, tradiție și identitate națională.