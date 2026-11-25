Noul Mers al Trenurilor 2026-2027 intră în vigoare pe 13 decembrie. Apar rute noi, timpi de călătorie mai mici și bilete mai scumpe.
Noul Mers al Trenurilor 2026-2027 intră în vigoare pe 13 decembrie și va aduce mai multe modificări pentru călătorii din România. CFR Călători anunță rute noi, timpi de parcurs mai mici pe anumite trasee și introducerea unor trenuri modernizate.
Noul program va fi valabil până pe 11 decembrie 2027, iar compania va asigura zilnic aproximativ 1.000 de trenuri Regio, InterRegio și Intercity.
Trenuri mai rapide pe mai multe rute
Printre noutăți se numără reducerea timpilor de călătorie pe anumite trasee. Trenurile Intercity de pe ruta București Nord – Brașov vor parcurge distanța în aproximativ două ore și zece minute.
De asemenea, va fi introdusă o pereche de trenuri Intercity fără opriri intermediare pe ruta București Nord – Craiova, cu un timp de parcurs de sub trei ore. Călătoria cu trenul Intercity între București și Cluj-Napoca va dura mai puțin de opt ore.
Rute noi și trenuri modernizate
CFR Călători va introduce legături directe InterRegio între București Nord și Drobeta-Turnu Severin. Sunt planificate și trenuri noi pe mai multe rute, inclusiv București – Iași, București – Suceava, Suceava – Constanța și Brașov – Cluj-Napoca.
În circulație vor fi folosite și rame electrice Alstom Coradia Stream și PESA, pe măsură ce acestea vor fi preluate de operator. În 2027, compania estimează că va opera mai multe astfel de trenuri, ceea ce va permite extinderea serviciilor moderne pe alte trasee.
Biletele de tren se scumpesc
Odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, tarifele pentru călătoriile cu trenul vor crește cu aproximativ 6,6%. Majorarea se aplică atât la CFR Călători, cât și la operatorii feroviari privați, în urma actualizării tarifelor în funcție de inflație.
Noile bilete pentru trenurile care circulă după 13 decembrie vor putea fi cumpărate începând cu 2 decembrie, în traficul intern. Călătorii vor putea achiziționa bilete online, din aplicația CFR Călători, de la automatele din gări sau de la casele de bilete.