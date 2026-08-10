Social· 1 min citire

Val de căldură extremă urmat de o răcire bruscă: ANM avertizează asupra fenomenelor meteo severe

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat10 aug. 2026, 11:06
SursăRealitatea PLUS

România se pregătește pentru un nou canipol de foc, cu temperaturi care vor depăși 35 de grade Celsius la umbră timp de mai multe zile consecutiv. Valul de căldură extremă va fi însă urmat de o schimbare radicală a vremii la finalul săptămânii, când o prăbușire bruscă a regimului termic va crea condițiile ideale pentru furtuni violente și fenomene meteorologice severe.

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat, pentru REALITATEA PLUS, că acest contrast termic extrem reprezintă combustibilul perfect pentru adâncirea instabilității atmosferice. Tranziția accelerată de la caniculă la valori termice neobișnuit de scăzute pentru această perioadă va aduce averse torențiale, vijelii puternice și căderi de grindină. Masa de aer rece care va disloca aerul tropical va afecta treptat majoritatea regiunilor, însă până la instalarea răcirii, populația este sfătuită să ia măsuri de protecție împotriva disconfortului termic accentuat.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

alerta caniculaalerta canicula bucurestialerte caniculaelena mateescuelena mateescu anm

Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe