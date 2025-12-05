Unde pleacă românii de Moș Nicolae: city break-uri la târgurile de Crăciun și escapade la munte

Unde pleacă românii de Moș Nicolae

Românii profită tot mai mult de weekendul din preajma sărbătorii de Moș Nicolae pentru scurte vacanțe, iar cele mai multe rezervări au fost făcute de cupluri. Există însă cerere și pentru sejururi cu copii sau pentru grupuri mici de prieteni.

Hotelurile de patru stele continuă să fie varianta preferată de cazare, deși apartamentele și pensiunile câștigă teren datorită intimității și flexibilității pe care le oferă. Bugetul mediu nu depășește, în general, 1.000 de lei pentru un cuplu.

Statistici recente arată o creștere importantă a interesului pentru perioada 5–7 decembrie, semn că tot mai mulți români aleg să îmbine câteva zile de relaxare cu atmosfera festivă și cu activitățile culturale din orașele vizitate.

Reprezentanții companiei care a analizat datele susțin că cele mai multe rezervări se îndreaptă către destinații cu infrastructură turistică solidă, orașe care găzduiesc târguri de Crăciun, evenimente gastronomice și activități locale dedicate sezonului.

Aceste preferințe arată că turiștii români caută să combine tradițiile de iarnă cu experiențe de călătorie scurte, dar memorabile, contribuind astfel la creșterea turismului intern.

Topul destinațiilor preferate

În weekendul 5–7 decembrie, cele mai căutate locuri rămân orașele cu târguri de Crăciun — Brașov, Sibiu, București, Cluj-Napoca și Oradea — ideale pentru un city break festiv.

La acestea se adaugă stațiunile montane Sinaia și Poiana Brașov, preferate pentru combinația dintre peisajele de iarnă, activități pentru toate vârstele și atmosfera specifică sărbătorilor.

În ceea ce privește cazarea, hotelurile domină cu aproximativ 45% din rezervări. Dintre acestea, unitățile de patru stele sunt alese de peste jumătate dintre turiști, în timp ce hotelurile de trei stele reprezintă aproape restul opțiunilor. Apartamentele însumează aproximativ 20% dintre rezervări, iar pensiunile aproximativ 19%.

Cele mai multe escapade sunt planificate de cupluri, care reprezintă 60% din totalul turiștilor. Pe locul al doilea se află familiile sau grupurile de câte patru persoane, cu o pondere de 17%.