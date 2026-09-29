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Turistă belgiană accidentată în Retezat, în condiții tot mai dificile
Foto:Arhiva
Salvamont Hunedoara avertizează că la altitudine a apărut zăpada, iar traseele din pădure au devenit umede și alunecoase.
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