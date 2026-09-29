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Turistă belgiană accidentată în Retezat, în condiții tot mai dificile

Foto:Arhiva

Foto:Arhiva

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 29 sept. 2026, 15:14

Salvamont Hunedoara avertizează că la altitudine a apărut zăpada, iar traseele din pădure au devenit umede și alunecoase.

O turistă din Belgia a avut nevoie de intervenția salvamontiștilor hunedoreni după ce s-a accidentat în timpul unei drumeții pe versantul nordic al Masivului Retezat.

Incidentul s-a produs în weekend și este relatat marți de presa locală, într-un moment în care vremea de la altitudine s-a schimbat vizibil. Salvamont Hunedoara avertizează că pe creste s-a depus deja un strat subțire de zăpadă, iar traseele din pădure sunt umede și alunecoase.

Echipamentul de vară nu mai este suficient

Salvatorii recomandă turiștilor să plece pe trasee cu îmbrăcăminte groasă și impermeabilă, bocanci adecvați și parazăpezi.

În funcție de traseu și altitudine, bețele de trekking sau schi și chiar colțarii pot deveni utile.

Mesajul principal este că vremea resimțită în localități nu reflectă neapărat condițiile de pe munte, unde apropierea sezonului rece schimbă rapid dificultatea traseelor.

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