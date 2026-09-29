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Netflix anunță filmele și serialele noi din octombrie 2026. Lista celor mai așteptate premiere

Netflix anunță filmele și serialele noi din octombrie

Netflix anunță filmele și serialele noi din octombrie

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Scris deStoica Marian
Publicat29 sept. 2026, 15:23
Sursărealitatea.net

Netflix a dezvăluit lista premierelor din octombrie 2026. Vezi ce filme, seriale și documentare noi intră pe platforma de streaming.

Netflix intră în luna octombrie cu unul dintre cele mai consistente valuri de lansări din acest an.

Platforma de streaming aduce în catalog seriale originale, filme premiate, documentare și noi sezoane ale unor producții populare, într-un program construit în jurul sezonului Halloween, dar care include și titluri pentru toate gusturile.

Printre cele mai așteptate premiere se numără East of Eden, cu Florence Pugh, revenirea serialului Lupin, noul sezon din The Diplomat, continuarea anime-ului Cyberpunk: Edgerunners 2 și documentarul dedicat actorului Matthew Perry.

Cele mai importante premiere Netflix în octombrie 2026

East of Eden – drama cu Florence Pugh

Una dintre cele mai importante lansări ale lunii este East of Eden, adaptarea romanului clasic semnat de John Steinbeck, în care Florence Pugh joacă rolul principal. Producția este considerată unul dintre cele mai ambițioase proiecte Netflix din această toamnă.

East of Eden Season 1 - Official Poster | Moviefone
East of Eden on Netflix: How Many Episodes Are You In For?
Netflix To Adapt East Of Eden Into A Limited Series With Florence Pugh

Lupin revine cu Partea a 4-a

Fanii lui Assane Diop vor putea urmări Lupin: Part 4, unul dintre cele mai așteptate sezoane ale anului, care continuă aventurile celebrului hoț inspirat de Arsène Lupin.

Lupin 4, che ci fa Omar Sy in bilico sulla Torre Eiffel? Netflix annuncia la data d'uscita
Lupin Deel 4 op Netflix: wat we weten over de terugkeer van de serie – PXP
'Lupin' keert terug op Netflix: komst van vierde seizoen bevestigd - FilmVandaag.nl

Cyberpunk: Edgerunners 2

Netflix continuă universul anime inspirat din jocul Cyberpunk cu Cyberpunk: Edgerunners 2, un nou capitol care promite o poveste diferită, dar păstrează stilul vizual care a transformat primul sezon într-un succes.

CD Projekt Red Releases New Trailer For Cyberpunk: Edgerunners 2 | The Otaku's Study
Cyberpunk Edgerunners saison 2 : date de sortie, trailer, news... tout savoir | Gamesider
Cyberpunk: Edgerunners 2 teaser ignites hype with new characters and intriguing game Easter eggs

The Diplomat și alte seriale populare

În octombrie revin și alte titluri consacrate:

  • The Diplomat – sezonul 4

  • Nobody Wants This – sezonul 3

  • Love Is Blind – sezonul 11 (Boston)

  • Solar Opposites – sezonul 6

Aceste producții completează oferta de seriale pentru publicul care urmărește lansările recurente ale platformei.

BOND | The Diplomat: Season 2
Nobody Wants This | Serie 2024 - 2025 | Moviepilot
EXCL: 'Love Is Blind' Stars Reveal What It’s Really Like Dating in the Pods

Filme clasice care intră în catalogul Netflix

Pe lângă producțiile originale, Netflix adaugă în octombrie și numeroase filme consacrate, printre care:

  • The Devil Wears Prada

  • 8 Mile

  • Ad Astra

  • seria Bourne

  • The Da Vinci Code

  • Angels & Demons

  • Call Me by Your Name.

The Devil Wears Prada Movie Poster 2006 1 Sheet (27x41)
公開から15年！ エミネム主演映画『8 Mile』について知っていそうで知らない15の事実とは (2017/11/13) 洋楽ニュース｜音楽情報サイトrockinon.com(ロッキング・オン ドットコム)
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Luna Halloween aduce și filme horror

Pentru sezonul Halloween, platforma introduce mai multe titluri horror și thriller, inclusiv:

  • Evil Dead

  • Friday the 13th

  • Dracula

  • Happy Death Day 2U

  • Crimson Peak.

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Friday the 13th DVD Release Date
Crimson Peak | Crimson peak, Film, Illustrazioni

Documentare și producții speciale

Printre documentarele care completează oferta lunii se numără producția în trei părți dedicată lui Matthew Perry, alături de alte titluri despre sport, cultură și personalități cunoscute.

De ce mizează Netflix pe un octombrie atât de bogat

Strategia platformei urmărește să combine lansările originale cu filme consacrate și conținut tematic pentru Halloween, astfel încât catalogul să atragă atât abonații interesați de noutăți, cât și publicul care revine pentru titlurile clasice. Programul din octombrie 2026 este unul dintre cele mai variate din acest an, cu producții care acoperă drama, acțiunea, anime-ul, comedia și horror-ul.

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