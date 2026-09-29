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Incendiu puternic la Albeștii de Argeș: două case afectate și un bărbat rănit
FOTO: Arhivă
Flăcările au cuprins locuințe, anexe, aproximativ 60 de tone de furaje și material lemnos. Pompierii indică un posibil scurtcircuit.
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