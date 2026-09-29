Social· 1 min citire

Incendiu puternic la Albeștii de Argeș: două case afectate și un bărbat rănit

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Arges ca sursă preferată
Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 29 sept. 2026, 12:15

Flăcările au cuprins locuințe, anexe, aproximativ 60 de tone de furaje și material lemnos. Pompierii indică un posibil scurtcircuit.

Un incendiu puternic a izbucnit în timpul nopții într-o gospodărie de pe strada Primăriei, în comuna Albeștii de Argeș. La sosirea pompierilor, focul cuprinsese acoperișurile a două locuințe și mai multe anexe gospodărești.

Au fost afectate, de asemenea, aproximativ 60 de tone de plante furajere și circa 10 metri cubi de material lemnos. La intervenție au participat patru echipaje de pompieri, cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Un bărbat a fost transportat la spital

În urma incendiului, un bărbat a suferit arsuri la membrele inferioare. El a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost ulterior transportat la spital pentru evaluare și tratament.

Pompierii au indicat drept cauză probabilă un scurtcircuit produs de un conductor sau cablu electric defect, neizolat corespunzător ori cu izolația deteriorată. Incendiul a produs pagube importante prin afectarea celor două case, a anexelor și a materialelor depozitate.

ISU reamintește, în astfel de situații, necesitatea verificării instalațiilor electrice și evitării improvizațiilor care pot genera supraîncălziri sau scurtcircuite.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendiu Arges

Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe