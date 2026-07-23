Tanczos Barna solicită Bruxelles-ului despăgubiri pentru fermieri: „Mulţi dintre ei sunt nevinovaţi”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 23 iul. 2026, 07:51

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, anunță că a avut o nouă întâlnire cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, în cadrul căreia a cerut ridicarea restricțiilor impuse exportului de ovine din România și acordarea unor compensații pentru fermierii afectați.

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