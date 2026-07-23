Tanczos Barna solicită Bruxelles-ului despăgubiri pentru fermieri: „Mulţi dintre ei sunt nevinovaţi”

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, anunță că a avut o nouă întâlnire cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, în cadrul căreia a cerut ridicarea restricțiilor impuse exportului de ovine din România și acordarea unor compensații pentru fermierii afectați.
Ministrul afirmă însă că, înainte de orice decizie a Comisiei Europene, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) trebuie să recâștige încrederea pierdută în fața instituțiilor europene și să prezinte un plan credibil pentru combaterea bolilor la ovine și caprine.
Ministrul interimar al Agriculturii a precizat că aceasta este a doua întâlnire cu comisarul european pe tema restricțiilor impuse exporturilor românești.
”Am avut astăzi a doua întâlnire cu Comisarul european pentru sănătate şi bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, pentru a identifica soluţii pentru ridicarea restricţiilor impuse exportului de ovine din România”, anunţă Tanczos Barna.
Acesta a explicat că România a solicitat flexibilitate în aplicarea condițiilor de export și sprijin financiar pentru crescătorii afectați.
”Am cerut flexibilitate în aplicarea condiţiilor de export, pentru a facilita perioada de tranziţie şi revenirea treptată a României pe piaţă. Am cerut compensaţii pentru fermierii afectaţi de restricţii, inclusiv pentru pierderile de venit, profitul nerealizat, finanţarea controalelor şi repopularea fermelor. În primul rând însă, autoritatea sanitar-veterinară din România trebuie să recâştige credibilitatea pierdută în faţa Comisiei Europene şi să prezinte un plan concret şi aplicabil pentru combaterea bolilor la ovine şi caprine şi să reconstruiască un sistem funcţional de control”, subliniază Tanczos Barna.
Potrivit ministrului, discuțiile de la Bruxelles au vizat atât exportul de ovine vii, cât și cel de carcase către state terțe și piața europeană.
”Comisia Europeană impune, din păcate, condiţii foarte stricte pentru România, pentru a putea reveni pe piaţa ovinelor, animale vii sau carcase. Ştim cu toţii că România este cea mai mare ţară care exportă animale vii din Uniunea Europeană. Suntem cea mai importantă ţară care are un şeptel de ovine şi caprine şi, cu siguranţă, o să fim atenţi supravegheaţi dacă respectăm condiţiile de bunăstare animală şi condiţiile sanitar-veterinare impuse de Comisie”, arată ministrul.