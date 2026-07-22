Scandal uriaș pe Legea pensiilor. Românii din străinătate, direct afectați

Peste jumătate de milion de români care trăiesc și muncesc în Marea Britanie ar putea fi nevoiți să aștepte până la 68 de ani pentru a primi pensia de stat. Guvernul de la Londra analizează posibilitatea de a grăbi majorarea vârstei de pensionare, însă măsura nu a fost aprobată, potrivit Realitatea PLUS.
Orice schimbare va trebui să treacă prin Parlamentul britanic. Dezbaterea a început pe fondul presiunii tot mai mari asupra sistemului public de pensii și a costurilor ridicate suportate de stat.
Vârsta de pensionare ar putea ajunge mai repede la 68 de ani
Un document al organismului care supraveghează finanțele publice din Marea Britanie arată că vârsta pentru obținerea pensiei de stat ar putea crește la 68 de ani în perioada 2037-2039.
Legea aflată acum în vigoare prevede ca această majorare să aibă loc mai târziu, între 2044 și 2046. Aplicarea măsurii ar putea fi astfel devansată cu aproximativ șapte ani. Ministrul britanic responsabil de sistemul de pensii a transmis că Guvernul nu a luat încă o decizie. Cu toate acestea, informația a provocat nemulțumiri, iar oamenii cer explicații clare despre viitorul calendar al pensionării.
Peste jumătate de milion de români ar putea fi afectați
O eventuală schimbare i-ar afecta direct pe românii care contribuie la sistemul britanic de pensii. Aceștia ar trebui să lucreze mai mult sau să aștepte o perioadă mai lungă până la momentul în care pot primi pensia de stat. Măsura îi vizează și pe cei care vor să se întoarcă în România după anii lucrați în Regatul Unit. Chiar dacă s-ar muta în țară, aceștia ar putea fi obligați să aștepte până la împlinirea noii vârste stabilite de autoritățile britanice.
Grăbirea calendarului este analizată din cauza costurilor tot mai mari ale sistemului public de pensii. Potrivit datelor prezentate, fiecare an în care majorarea vârstei de pensionare este amânată ar costa statul britanic aproximativ șase miliarde de lire sterline. Autoritățile încearcă să găsească o soluție prin care să reducă presiunea asupra bugetului, însă o eventuală majorare ar însemna mai mulți ani de muncă pentru o mare parte a populației.
Și alte state europene ar putea lua măsuri asemănătoare
Marea Britanie nu este singura țară care analizează creșterea vârstei de pensionare. Și alte state europene se confruntă cu populație îmbătrânită și cheltuieli tot mai mari pentru pensii.
În cazul în care asemenea măsuri vor fi adoptate și în alte țări, numărul românilor din diaspora afectați ar putea crește. Pentru moment, propunerea din Marea Britanie se află doar în faza de analiză și nu există o decizie finală.