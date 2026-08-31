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Statele Unite au lansat noi atacuri în Iran, primele din ultima lună: ce urmărește SUA prin noile lovituri
SUA vs. Iran/ Profimedia
Publicat31 aug. 2026, 06:58
Actualizat31 aug. 2026, 07:40
SursăRealitatea.Net
Statele Unite au efectuat duminică noi lovituri asupra teritoriului iranian, vizând două lansatoare de pe insula Larak, din strâmtoarea Ormuz. Sunt primele atacuri americane asupra Iranului din ultima lună, potrivit CENTCOM, citat de AFP.
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