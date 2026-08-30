Intervenție Salvamont pentru o înțepătură de viespe: o femeie a avut probleme de respirație pe munte

O simplă înțepătură de viespe a dus, duminică, la o intervenție a salvamontiștilor în județul Argeș, după ce o femeie aflată în zona montană a început să aibă dificultăți de respirație, potrivit Salvamont Pitești.
Incidentul s-a produs în apropierea cabanei Voina, iar starea victimei a impus evacuarea rapidă și predarea acesteia către un echipaj medical.
Salvamont Argeș a fost solicitat să intervină pentru o persoană în vârstă de 54 de ani, înțepată de o viespe în timp ce se afla pe munte. Deși incidentul poate părea unul minor, reacția organismului a fost una care putea deveni periculoasă, victima acuzând probleme respiratorii.
Salvatorii montani au ajuns la persoană și i-au acordat primele îngrijiri. Pentru că aceasta avea nevoie de evaluare și tratament medical de specialitate, echipa Salvamont a decis evacuarea sa din zona montană.
Victima a fost transportată cu ambulanța Salvamont Argeș până într-un punct stabilit pentru întâlnirea cu echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Argeș. De acolo, pacienta a fost preluată de cadrele medicale pentru continuarea îngrijirilor.
Cazul atrage atenția asupra riscului pe care îl pot reprezenta înțepăturile de insecte, în special atunci când apar reacții alergice. Salvamontiștii avertizează că înțepăturile de viespe sau albină pot provoca, în anumite situații, reacții severe care necesită intervenție medicală imediată.
Printre semnele de alarmă se numără dificultățile de respirație, umflarea feței sau a gâtului, amețelile și senzația de leșin. Apariția unor astfel de simptome trebuie tratată ca o urgență, iar ajutorul medical trebuie solicitat fără întârziere.
Probleme similare au fost semnalate în această vară și în alte zone montane. În Padiș, județul Bihor, salvamontiștii au intervenit în mai multe situații în care turiștii au fost înțepați de viespi.
Specialiștii recomandă prudență în zonele în care este observată activitate intensă a insectelor și, în special, acolo unde poate fi auzit un zumzet puternic, semn al prezenței unui cuib în apropiere.
Incidentul de la Voina arată că, pe munte, chiar și un accident aparent banal poate necesita intervenția salvatorilor atunci când apar complicații.