ANM: Caniculă în 13 județe, luni. Duminică, furtuni și instabilitate atmosferică: harta cu zonele vizate

Publicat 30 aug. 2026, 11:09 Actualizat 30 aug. 2026, 11:10 Sursă Realitatea.Net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, două atenționări cod galben. Prima vizează instabilitatea atmosferică în Carpații Orientali și Meridionali și nord-vestul Moldovei, iar a doua, valabilă luni, anunță caniculă și temperaturi de până la 37 de grade în 13 județe.

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