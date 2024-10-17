PROTAGONISTUL REPRIZEI DE BOX ACUZĂ SPITALUL DE SANCȚIUNI ABUZIVE
PROTAGONISTUL REPRIZEI DE BOX ACUZĂ SPITALUL DE SANCȚIUNI ABUZIVE
În mijlocul unui conflict intens, medicul din Secția Psihiatrie se luptă cu Spitalul Câmpulung pentru anularea sancțiunilor.
În mijlocul unui conflict intens, medicul din Secția Psihiatrie se luptă cu Spitalul Câmpulung pentru anularea sancțiunilor.
Unul dintre protagoniștii reprizei de box care s-a desfășurat recent la Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Câmpulung este medic la Secția Psihiatrie și se judecă cu unitatea medicală după ce a primit mai multe sancțiuni în mijloc de vară. Deciziile conducerii au picat și câte două pe zi, iar doctorul, nemulțumit, s-a adresat instanței de judecată, cerând anularea acestora. Și totul se va decide la Tribunalul Argeș, acolo unde sunt înregistrate patru dosare între cele două părți. Iar în privința a trei dintre acestea, cele cu sancțiunile din iulie-august 2024 s-a solicitat acceptul Consiliului local în vederea achiziționării de servicii de consultanță, de asistență și de reprezentare în fața instanței. În favoarea Spitalului, evident! Iar aleșii locali au acceptat acest lucru, nefiind la prima hotărâre cu acest obiect pe care o aprobă. Medicul își va angaja avocat pe spezele proprii, dar unul bun, mai ales că managerul Spitalului e chiar jurist de meserie. (ELECTRO-CUTARE)
Sursa: Realitatea de Arges
