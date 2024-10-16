În data de 16 octombrie, de la ora 12.00, în Sala „Ars Nova” de la Casa Cărții, a avut loc festivitatea de acordare a Premiilor revistei „Cafeneaua literară”, ediția a XIII-a, eveniment coordonat de poetul Virgil Diaconu (foto), directorul acestei reviste.

Revista „Cafeneaua literară” a acordat premiile literare pentru anul 2023 următorilor scriitori: Premiile sunt acordate acestora pentru că au contribuit, prin scrierile lor, la calitatea ridicată a revistei și totodată pentru volumele de orice gen literar publicate de aceștia.

Juriul a fost alcătuit din Marian Barbu, Lucian Costache, Liliana Rus, Ion Pantilie și Virgil Diaconu (președinte). La festivitatea de premiere, coordonată de Virgil Diaconu, directorul revistei, și Lucian Costache, redactor, sunt așteptați toți iubitorii de literatură.

Revista „Cafeneaua literară” este o publicație lunară de literatură editată de Centrul Cultural Pitești, care și finanțează premiile modice.

Sursa: Realitatea de Arges