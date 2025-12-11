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Planul de pace al lui Trump, comparat cu Yalta: ce înțelegeri se pregătesc cu Rusia

Planul de pace al lui Trump, comparat cu Yalta: ce înțelegeri se pregătesc cu Rusia

Planul de pace al lui Trump, comparat cu Yalta: ce înțelegeri se pregătesc cu Rusia

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 11 dec. 2025, 21:18

Planul de pace al lui Trump, comparat cu Yalta: ce înțelegeri se pregătesc cu Rusia

Casa Albă a primit varianta actualizată a planului de pace propus de echipa lui Donald Trump, document care ar conține și zonele la care Kievul ar fi gata să renunțe pentru a pune capăt conflictului.

O întâlnire internațională pe tema Ucrainei ar putea avea loc chiar la începutul săptămânii viitoare, însă diplomații recunosc că șansele ca Ucraina să obțină un rezultat favorabil sunt destul de reduse.

La Moscova, ministrul rus de Externe le-a spus ambasadorilor străini că discuțiile cu Statele Unite privind Ucraina au făcut „progrese importante” după întrevederea dintre Vladimir Putin și trimisul american Steve Witkoff.

Potrivit Rusiei, una dintre ideile-cheie discutate ar fi așa-numitele „garanții de securitate pentru toate părțile”. În interpretarea Kremlinului, aceste garanții ar presupune blocarea aderării Ucrainei la NATO și interzicerea oricărei prezențe militare occidentale permanente pe teritoriul ucrainean.

În același timp, Serghei Lavrov a reluat acuzațiile la adresa Uniunii Europene, susținând că statele occidentale ar încerca doar obținerea unui armistițiu temporar, pentru ca Ucraina să-și refacă forțele.

Lavrov afirmă că „Europa vrea doar o pauză în lupte, ca regimul de la Kiev să se reorganizeze pentru un nou conflict”. Pe acest fundal, relațiile Washington–Moscova par să se deblocheze, în timp ce legăturile dintre administrația Trump și liderii europeni devin tot mai tensionate.

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