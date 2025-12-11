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Planul de pace al lui Trump, comparat cu Yalta: ce înțelegeri se pregătesc cu Rusia
Planul de pace al lui Trump, comparat cu Yalta: ce înțelegeri se pregătesc cu Rusia
Planul de pace al lui Trump, comparat cu Yalta: ce înțelegeri se pregătesc cu Rusia
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