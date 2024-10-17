Social· 1 min citire

ADMINISTRATORUL UNEI ASOCIAȚII DIN PITEȘTI, PROPUS PENTRU TRIMITERE ÎN JUDECATĂ PENTRU DELAPIDARE

17 oct. 2024, 14:12
Actualizat: 17 oct. 2024, 14:12
ADMINISTRATORUL UNEI ASOCIAȚII DIN PITEȘTI, PROPUS PENTRU TRIMITERE ÎN JUDECATĂ PENTRU DELAPIDARE

ADMINISTRATORUL UNEI ASOCIAȚII DIN PITEȘTI, PROPUS PENTRU TRIMITERE ÎN JUDECATĂ PENTRU DELAPIDARE

Articol scris de Realitatea de Arges

Polițiștii din Pitești finalizează cercetările într-un dosar de delapidare, propunând trimiterea în judecată a unui bărbat de 44 de ani.

Polițiștii din Pitești finalizează cercetările într-un dosar de delapidare, propunând trimiterea în judecată a unui bărbat de 44 de ani.

Miercuri, 16 octombrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au finalizat cercetările într-un dosar penal și au propus trimiterea în judecată a unui bărbat în vârstă de 44 de ani, din Pitești, cercetat pentru delapidare în formă continuată.

Potrivit Biroului de presă al IPJ Argeș, în urma probatoriului administrat a rezultat că în perioada 2021–2023, bărbatul, în calitate de administrator al unei asociații de proprietari din Pitești, ar fi utilizat sumele de bani pe care le gestiona pentru a-și achiziționa bunuri și servicii în scop personal, fără aprobarea conducerii asociației, încălcând astfel prevederile Legii 196/2018, cauzând un prejudiciu de peste 22.000 lei.

În vederea recuperării prejudiciului a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului. Dosarul urmează să fie înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești cu propunere de trimitere în judecată.

Sursa: Realitatea de Arges

Citește și:

Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe