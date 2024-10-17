ADMINISTRATORUL UNEI ASOCIAȚII DIN PITEȘTI, PROPUS PENTRU TRIMITERE ÎN JUDECATĂ PENTRU DELAPIDARE

Polițiștii din Pitești finalizează cercetările într-un dosar de delapidare, propunând trimiterea în judecată a unui bărbat de 44 de ani.

Miercuri, 16 octombrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au finalizat cercetările într-un dosar penal și au propus trimiterea în judecată a unui bărbat în vârstă de 44 de ani, din Pitești, cercetat pentru delapidare în formă continuată.

Potrivit Biroului de presă al IPJ Argeș, în urma probatoriului administrat a rezultat că în perioada 2021–2023, bărbatul, în calitate de administrator al unei asociații de proprietari din Pitești, ar fi utilizat sumele de bani pe care le gestiona pentru a-și achiziționa bunuri și servicii în scop personal, fără aprobarea conducerii asociației, încălcând astfel prevederile Legii 196/2018, cauzând un prejudiciu de peste 22.000 lei.

Advertising

În vederea recuperării prejudiciului a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului. Dosarul urmează să fie înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești cu propunere de trimitere în judecată.

Sursa: Realitatea de Arges