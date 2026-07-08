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Nicu Alifantis, mesaj devastator pentru fani: „Într-o țară neguvernată, ce poți să faci?”

Nicu Alifantis

Nicu Alifantis

Scris deStoica Marian
Publicat8 iul. 2026, 12:53
Actualizat8 iul. 2026, 13:02
Sursărealitatea.net

Decizia radicală luată de artist

Nicu Alifantis a transmis un mesaj trist pentru publicul său, anunțând anularea celei de-a doua părți a turneului național. Veteranul scenei muzicale a precizat că decizia vine „din motive independente”, lansând un nou atac dur la adresa guvernanților, ale căror decizii au afectat profund sectorul cultural.

Într-o țară neguvernată, care navighează în derută, ce poți să faci? Suntem profund dezamăgiți că nu ne vom putea bucura de întâlnirea cu voi”, a transmis Alifantis, mulțumind fanilor pentru înțelegere și exprimând speranța că „vom avea parte de vremuri mai bune și de autorități responsabile”.

Anularea turneului reprezintă o lovitură pentru fanii care așteptau concertele din toamnă, dar și un nou semnal de alarmă privind dificultățile cu care se confruntă artiștii într-un climat politic instabil. Nu este prima dată când Nicu Alifantis critică modul în care guvernul a gestionat reformele din domeniul cultural, dar și despre clasa politică, în general.

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