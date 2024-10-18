INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARGEȘ APLICĂ AMENZI ÎN VALOARE DE 598.300 LEI

Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș a aplicat 144 de sancțiuni cu amenzi în valoare totală de 598.300 lei, inclusiv pentru munca nedeclarată și încălcări ale securității în muncă.

În cursul lunii septembrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș a desfășurat 284 de controale, rezultând în aplicarea a 144 de sancțiuni, cu o valoare totală a amenzilor de 598.300 lei. Dintre acestea, 136 de controale au vizat domeniul relațiilor de muncă, soldate cu 64 de sancțiuni, inclusiv 46 amenzi în valoare totală de 405.800 lei, conform unui comunicat de presă emis de ITM Argeș.

Printre concluziile controalelor se numără depistarea a 18 persoane care lucrau fără contract individual de muncă la 12 angajatori sancționați, cu amenzi ce totalizau 320.000 lei. Printre principalele deficiențe constatate s-au numărat munca nedeclarată, nerespectarea drepturilor salariale, precum și alte încălcări ale legislației muncii.

În cadrul verificărilor efectuate conform Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, ITM Argeș a desfășurat 148 de controale, aplicând 80 de sancțiuni, inclusiv 46 amenzi în valoare totală de 192.500 lei. Printre deficiențele constatate s-au numărat lipsa controlului medical la angajare și periodic, necomunicarea evenimentelor, precum și alte aspecte legate de securitatea și sănătatea în muncă.

Deficiențele constatate au vizat diverse domenii, printre care construcții, exploatare forestieră, transport, comerț, servicii de curierat, restaurante, activități medicale și altele.

Persoanele care doresc să semnaleze situații de muncă nedeclarată pot face acest lucru prin intermediul numărului de fax 0248/223.412, adresei de e-mail [email protected] sau direct la sediul din Pitești, Bulevardul Republicii nr. 11.

Sursa: Realitatea de Arges