METRO retrage de urgență un lot de brânză Brie. A fost depistată bacteria Listeria monocytogenes

Publicat 2 sept. 2026, 15:50 Sursă Realitatea.net

ANSVSA anunță retragerea de la vânzare și rechemarea de la consumatori a unui lot de brânză Brie comercializat în magazinele METRO Cash & Carry România. Autoritățile recomandă ca produsul să nu fie consumat.

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