Alertă de inundații în trei județe din România. Afluenții Trotușului, sub Cod galben

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis miercuri, 2 septembrie, o atenționare Cod galben de inundații pentru afluenți ai râului Trotuș din județele Bacău, Harghita și Covasna.
Avertizarea este valabilă până la miezul nopții, iar hidrologii anunță posibilitatea producerii unor viituri rapide și creșteri importante ale debitelor și nivelurilor.
Trei județe, sub Cod galben
Atenționarea vizează cursuri de apă din bazinul hidrografic al Trotușului, în sectorul dintre stația hidrometrică Goioasa și zona din amonte de confluența cu râul Tazlău.
Sunt vizate zone de pe raza județelor Bacău, Harghita și Covasna. INHGA a transmis avertizarea către autoritățile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență și către structurile teritoriale de gospodărire a apelor.
Risc de viituri rapide
Hidrologii avertizează că ploile deja înregistrate, dar și precipitațiile prognozate în următoarele ore pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie.
Pe râurile mici există posibilitatea apariției unor viituri rapide, iar debitele și nivelurile unor cursuri de apă pot crește într-un timp scurt. În anumite puncte sunt posibile și depășiri ale cotelor de atenție.
Avertizarea este valabilă până la miezul nopții
Codul galben rămâne în vigoare pe durata zilei de miercuri, până la ora 00:00.
Autoritățile monitorizează evoluția cursurilor de apă din zonele afectate, în condițiile în care intensificarea precipitațiilor poate modifica rapid situația hidrologică.
Ce trebuie să știe oamenii din zonele vizate
Riscul este mai ridicat în apropierea râurilor mici, pâraielor și torenților, unde apa poate crește rapid după perioade cu ploi abundente.
Locuitorii din zonele aflate sub avertizare sunt sfătuiți să urmărească mesajele autorităților și să evite traversarea cursurilor de apă atunci când nivelul acestora crește.
Evoluția situației depinde de cantitățile de precipitații care se vor înregistra în următoarele ore.