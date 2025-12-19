Lovitură fără precedent în Mediterană: Ucraina a atacat cu drone un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei

Ucraina a atacat cu drone un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei

Ucraina a lovit, pentru prima dată, un petrolier aparținând așa-numitei „flote fantomă” ruse în ape neutre din Marea Mediterană, a declarat vineri o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), citată de AFP.

Potrivit sursei, SBU a atacat cu drone aeriene petrolierul QENDIL, navă utilizată de Rusia pentru a ocoli sancțiunile internaționale.„Rusia folosea acest petrolier pentru a evita sancțiunile și pentru a-și finanța războiul împotriva Ucrainei”, a precizat sursa, care a descris operațiunea drept „una specială, fără precedent”, desfășurată la aproximativ 2.000 de kilometri de teritoriul Ucrainei.

În momentul atacului, nava cisternă nu transporta încărcătură, fiind goală. Potrivit publicației Ukrainska Pravda, operațiunea nu a reprezentat o amenințare pentru mediul înconjurător din regiune.