Kremlinul și Washingtonul resping scenariul ca Putin vrea să cucerească și alte țări ex-sovietice
Rusia și Statele Unite au respins informațiile apărute în presa internațională potrivit cărora președintele Vladimir Putin ar avea în continuare obiective expansioniste care vizează întreaga Ucraină și chiar foste state sovietice aflate acum în NATO.
Kremlinul a reacționat luni la un material publicat de Reuters, bazat pe surse din rândul serviciilor secrete americane, care susțineau că liderul de la Moscova nu și-ar fi abandonat planurile de extindere teritorială. Potrivit acelor evaluări, Putin ar urmări atât controlul complet asupra Ucrainei, cât și recâștigarea unor teritorii care au aparținut fostei Uniuni Sovietice.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu poate confirma credibilitatea surselor citate de Reuters, însă a subliniat că, dacă informațiile sunt reale, concluziile serviciilor secrete americane sunt eronate. „Acest lucru nu este deloc adevărat”, a spus Peskov, respingând categoric acuzațiile.
În același timp, directoarea agențiilor americane de informații, Tulsi Gabbard, a infirmat public articolul Reuters, susținând că materialul ar distorsiona realitatea și ar afecta eforturile diplomatice ale președintelui Donald Trump de a obține o soluție pașnică în conflictul din Ucraina. Potrivit acesteia, astfel de relatări riscă să alimenteze tensiunile și să submineze inițiativele de pace.
Reuters a relatat, citând șase surse anonime, că rapoartele serviciilor de informații americane continuă să avertizeze asupra ambițiilor strategice ale lui Vladimir Putin, inclusiv asupra unor posibile revendicări teritoriale în Europa de Est. Moscova a respins însă ferm aceste scenarii, catalogându-le drept interpretări greșite ale intențiilor sale.