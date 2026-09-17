Incident la o școală din Timiș: un elev de 11 ani a fost agresat de un coleg mai mare. Poliția a deschis dosar penal

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 sept. 2026, 16:29

Un elev de 11 ani din localitatea Chevereșu Mare, județul Timiș, a ajuns la spital după un conflict cu un coleg de 13 ani, produs la finalul programului școlar.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre elevibataiepolitie