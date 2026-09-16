Un bărbat din Brăila, arestat după ce a fost prins furând mâncare din frigiderul unei case. Cum a intrat în locuință

Un bărbat din orașul Făurei, județul Brăila, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi intrat fără drept într-o locuință și ar fi furat mai multe alimente din frigider.
Incidentul s-a produs în plină zi, pe 13 septembrie 2026, în jurul orei 12:30. Proprietarul l-a surprins în locuință și a reușit să recupereze toate bunurile.
A intrat printr-un gard deteriorat
Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi profitat de faptul că gardul gospodăriei avea o porțiune lipsă. Acesta ar fi trecut prin spațiul respectiv și ar fi ajuns în curtea imobilului.
Ulterior, suspectul ar fi rupt sfoara cu care era asigurată ușa de acces și ar fi pătruns în locuință fără acordul proprietarului.
A început să ia mâncarea din frigider
După ce a intrat în casă, bărbatul ar fi deschis frigiderul și ar fi luat mai multe produse alimentare. Potrivit procurorilor, acesta le-a pus într-o plasă, cu intenția de a le sustrage.
Planul nu a durat însă prea mult. Proprietarul l-a surprins în timp ce se afla în locuință și a reușit să recupereze toate alimentele pe care suspectul le luase.
Reținut după două zile
Polițiștii din Făurei au consemnat incidentul ca furt calificat. Procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale față de bărbat și punerea în mișcare a acțiunii penale.
Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore începând din 15 septembrie. A doua zi, procurorul a cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Judecătorul a dispus arestarea preventivă
Propunerea procurorului a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Făurei. Astfel, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs furtul. Acuzațiile formulate împotriva bărbatului se află în curs de cercetare și nu reprezintă o condamnare definitivă.