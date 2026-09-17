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Femeie din Etiopia, prinsă la granița din Calafat ascunsă sub o pătură
FOTO: Arhivă
O tentativă de trecere frauduloasă a frontierei a fost dejucată de polițiștii români după controlul amănunțit al unui autoturism.
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