Germania va depune câte 10 euro lunar în conturile de pensie ale copiilor și adolescenților

Conturi fără garanții obligatorii, dar cu opțiuni sigure

Guvernul Germaniei a aprobat un proiect de lege care vizează consolidarea sistemului de pensii private și introduce o subvenție garantată de stat în valoare de 10 euro pe lună pentru copiii și adolescenții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani.

Măsura are ca scop crearea timpurie a unor economii destinate pensiei, relatează EFE. Inițiativa, denumită „pensie anticipată”, face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme ale sistemului de pensii private și urmează să fie dezbătută în Bundestag, camera inferioară a Parlamentului german.

Reforma își propune să întărească planificarea financiară a generațiilor tinere prin introducerea unor depozite individuale de economii pentru pensie.

Cine beneficiază și când intră în vigoare

Potrivit Ministerului german de Finanțe, plățile lunare de 10 euro pentru copiii născuți începând cu anul 2020 vor fi efectuate retroactiv de la 1 ianuarie 2026. Începând cu anul 2029, schema va fi extinsă și pentru alte grupe de vârstă care nu sunt incluse inițial.

Reforma prevede și crearea unei noi categorii de produse de economisire pentru pensie, fără cerințe obligatorii de garanție a capitalului. Potrivit Guvernului german, această abordare oferă oportunități mai mari de rentabilitate pe termen lung.

În același timp, produsele clasice cu garanții vor rămâne disponibile pentru cei care preferă un nivel ridicat de siguranță, cu capital garantat în proporție de 80% sau chiar 100% din contribuții.

Soluție automată pentru copiii fără cont deschis

Pentru copiii și adolescenții care beneficiază de subvenția lunară de 10 euro, dar ai căror părinți nu deschid un cont individual de economii pentru pensie, statul va oferi o soluție de investiții colective. Astfel, drepturile de economisire nu vor depinde de deciziile părinților, subliniază Guvernul german.

În cazul în care un cont personal este deschis ulterior, fondurile acumulate până atunci în schema colectivă vor putea fi transferate într-un contract individual de pensie.

