Filmul „Atât de familiar” are premiera la Pitești. Proiecție specială la Cinematograful „Mircea Diaconu”

Filmul „Atât de familiar” are premiera în România la Pitești, pe 15 noiembrie 2026, la Cinematograful Mircea Diaconu. Află ora și prețul biletelor.
Piteștenii sunt invitați duminică, 15 noiembrie 2026, la premiera filmului „Atât de familiar”, care va fi proiectat la Cinematograful de artă „Mircea Diaconu” din Pitești. Evenimentul începe la ora 18:00 și marchează premiera producției în România.
Filmul propune o poveste despre familie, identitate, trecut și secrete care pot influența generații întregi.
„Atât de familiar”, o poveste despre secrete de familie și identitate
Acțiunea o are în centrul atenției pe Rachel, o femeie care încearcă să o ajute pe Mihaela să își găsească mama biologică.
Pe măsură ce se implică în această căutare, Rachel începe să își pună propriile întrebări despre familia din care provine și despre trecutul său. Investigația scoate la iveală o moștenire întunecată, care a marcat de-a lungul timpului femeile din familia sa.
Povestea explorează astfel legăturile de familie, adevărurile ascunse și felul în care trecutul poate influența prezentul.
Cât costă un bilet la filmul „Atât de familiar” în Pitești
Proiecția este programată duminică, 15 noiembrie 2026, de la ora 18:00, la Cinematograful de artă „Mircea Diaconu” din Pitești.
Prețul standard al unui bilet este de 10 lei. Publicul beneficiază și de reduceri speciale:
Filmul „Atât de familiar” ajunge astfel în atenția publicului din Pitești printr-o proiecție specială, dedicată iubitorilor de cinematografie și poveștilor care explorează relațiile de familie și misterele trecutului.