Exclusiv. Motivarea judecătorilor în dosarul lui Călin Georgescu. De ce l-au plasat în arest la domiciliu

Publicat 11 nov. 2026, 13:01 Sursă realitatea.net

Realitatea Plus a prezentat, în exclusivitate, motivarea judecătorilor de la Tribunalul București prin care i-au schimbat lui Călin Georgescu măsura arestului preventiv cu una mai blândă, respectiv arestul la domiciliu. Potrivit motivării instanței, nu mai există riscul ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să părăsească țara.

Distribuie articolul