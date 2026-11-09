Familia, principala plasă de siguranță pentru români. Doar 6% cer ajutor prietenilor
Românii se bazează pe familie în situații dificile
Un studiu IRES arată că 88% dintre români se bazează pe familie în situații dificile. Doar 6% ar cere ajutorul prietenilor.
Familia rămâne principalul sprijin al românilor atunci când se confruntă cu probleme financiare sau de sănătate. Aproape 9 din 10 persoane spun că ar apela mai întâi la membrii familiei într-o situație de urgență, în timp ce doar 6% ar cere ajutorul prietenilor. Datele apar în cea de-a doua ediție a Barometrului Percepției Bunăstării Românilor, realizat de IRES pentru Alianța pentru BunăStare, o platformă inițiată de UNSAR. Studiul arată și că relațiile cu cei apropiați reprezintă unul dintre cele mai apreciate aspecte ale vieții românilor.
Familia, prima opțiune pentru români în momentele dificile
Indiferent dacă este vorba despre o problemă financiară, o dificultate medicală sau o altă situație neprevăzută, românii preferă să se bazeze în primul rând pe familie.
Potrivit rezultatelor cercetării, 88% dintre respondenți declară că ar apela la rude atunci când s-ar confrunta cu o problemă urgentă. Procentul este aproape identic cu cel înregistrat în ediția precedentă a studiului, ceea ce confirmă importanța relațiilor familiale în societatea românească.
În schimb, numai aproximativ 6% dintre participanți spun că ar solicita ajutorul prietenilor. Instituțiile publice, autoritățile și alte forme de sprijin sunt menționate de un număr mult mai mic de persoane.
Rezultatele indică faptul că familia continuă să fie principala plasă de siguranță pentru populație, inclusiv atunci când apar probleme care necesită sprijin financiar sau intervenție rapidă.
De ce românii au mai multă încredere în familie decât în prieteni
Relațiile de familie și cele apropiate ocupă primul loc și atunci când vine vorba despre satisfacția personală.
Barometrul Percepției Bunăstării Românilor arată că această componentă a vieții obține un scor de 9,1 din 10, nivel similar celui înregistrat în anul precedent.
Specialiștii consideră că sentimentul de siguranță, încrederea și sprijinul necondiționat contribuie decisiv la această percepție.
Totuși, diferența dintre procentul celor care apelează la familie și cel al persoanelor care solicită ajutorul prietenilor poate indica și o încredere mai redusă în relațiile din afara cercului familial.
Potrivit reprezentanților UNSAR, solidaritatea dintre membrii familiei este importantă, însă aceasta ar trebui completată de mecanisme de protecție care să limiteze efectele financiare ale unor evenimente neprevăzute.
Românii petrec tot mai mult timp alături de familie și prieteni
Cercetarea evidențiază și o evoluție pozitivă în ceea ce privește interacțiunile sociale.
Aproximativ 24% dintre români spun că se întâlnesc cu familia și prietenii sau participă la activități sociale de câteva ori pe săptămână. Procentul este în creștere față de anul precedent, când se situa în jurul valorii de 16%.
Alți aproape 12% dintre respondenți declară că au astfel de activități zilnic, comparativ cu aproximativ 10% în ediția anterioară a cercetării.
În total, aproximativ 36% dintre români socializează cu cei apropiați cel puțin de câteva ori pe săptămână, față de aproximativ 26% în anul precedent.
În același timp, numărul celor care declară că nu participă niciodată la astfel de activități a scăzut de la aproximativ 8% la 4%.
Datele sugerează o creștere a frecvenței întâlnirilor și a interacțiunilor sociale, într-un context în care relațiile apropiate continuă să joace un rol esențial în echilibrul personal.
UNSAR: Relațiile de încredere sunt esențiale pentru bunăstarea românilor
Alexandru Ciuncan, președintele și directorul general al UNSAR, subliniază că bunăstarea nu trebuie evaluată exclusiv prin prisma veniturilor sau a indicatorilor economici.
Potrivit acestuia, relațiile de încredere și sentimentul că există persoane pe care te poți baza în momente dificile sunt elemente importante pentru calitatea vieții.
Reprezentantul UNSAR atrage atenția și asupra necesității unor soluții suplimentare de protecție financiară, precum asigurările de viață și cele de sănătate.
Aceste instrumente pot contribui la reducerea presiunii financiare asupra familiilor atunci când apare o problemă medicală gravă, un accident sau un alt eveniment neprevăzut.
Concluzia studiului este că familia rămâne principalul sprijin al românilor, însă reziliența financiară presupune și pregătirea pentru situațiile în care ajutorul celor apropiați nu este suficient.
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News