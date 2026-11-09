Înregistrări explozive din ședința PNL. Bolojan, acuzat că sacrifică vechii liberali pentru apropierea de USR - AUDIO

Publicat 9 nov. 2026, 07:39 Sursă realitatea.net

Scandal uriaș la ședința liberalilor organizată duminică seară la Vila Lac. Adrian Veștea, prim-vicepreședintele PNL, a afirmat că o eventuală alianță PNL-USR nu ar fi benefică pentru liberali. Mai mult, Veștea i-a criticat pe useriști pentru că, în opinia sa, nu fac decât să-i atace pe alții sau să se atace între ei zi de zi. Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov, l-a contrazis încă o dată pe Ilie Bolojan și l-a acuzat că minte.

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